محامي : '' يجب تطبيق العقوبات السجنية في حق معنفي المرأة والمتحرشين بها '' ﻿

أكد قصي المصطفى محامي عن هيئة مدينة الدار البيضاء في اتصال له مع ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الأربعاء، أن مشروع قانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي صادق عليه مجلس المستشارين في

''شوف تيفي''

أكد قصي المصطفى محامي عن هيئة مدينة الدار البيضاء في اتصال له مع ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الأربعاء، أن مشروع قانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي صادق عليه مجلس المستشارين في جلسة عمومية، بالأغلبية يعتبر خطوة مهمة لحماية المرأة وللحفاظ عن حقوقها.

وأكد قصي المصطفى بأن الخطوة المقبلة التي يجب الالتزام بها هي تطبيق هذا القانون، مبرزا في الوقت نفسه بأنه وكرجل قانون يثمن هذه الخطوة التي تهدف إلى حماية المرأة بصفة عامة وخاصة المتزوجة التي تكون بشكل مستمر ضحية للتعنيف على يد الزوج وضحية للقوانين السابقة التي تطالبها بـ ''الشهود'' من أجل إثبات تعرضها للتعنيف.

وأوضح المحامي المذكور أن هذا القانون سيضع حدا كذلك للعنف اللفظي والجسدي وللتحرش الجنسي، مشيرا إلى أن هذا القانون الجديد يتضمن عقوبات سجنية تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنتين، ستكون رادعة لكل من تسول له نفسه التحرش بالمرأة بالشارع، أو الاعتداء عليها بالضرب والسب.

واستغل قصي المصطفى الفرصة للإشارة إلى الفرق بين دول أوروبا والمغرب، مشيرا إلى أن مواطني هذه الدول التزموا بالقوانين التي تحمي المرأة والسبب يعود إلى تطبيقها على أرض الواقع.