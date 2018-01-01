 محامي : '' يجب تطبيق العقوبات السجنية في حق معنفي المرأة والمتحرشين بها '' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو : أسينسيو مقابل هازارد / أرسنال يعلن ضم أوباميانغ / سامباولي يؤكد إقتراب إيكاردي من ريال مدريد | بووز

فيديو : أسينسيو مقابل هازارد / أرسنال يعلن ضم أوباميانغ / سامباولي يؤكد إقتراب إيكاردي من ريال

انفـــراد..هذا ما قررته دوزيم بخصوص سروال سلمى رشيد | ثقافة و فنون

انفـــراد..هذا ما قررته دوزيم'' بخصوص ''سروال'' سلمى رشيد

بث مباشر : توتنهام هوتسبير - مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي | بووز

بث مباشر : توتنهام هوتسبير - مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي

فيديو : تقرير عن اخر استعدادات المنتخبين المغربي والليبي لمواجهة نصف نهائي الشان + التصريحات | بووز

فيديو : تقرير عن اخر استعدادات المنتخبين المغربي والليبي لمواجهة نصف نهائي الشان + التصريحات

عاجل..هذا ما قررته المحكمة الابتدائية بسلا في قضية الفتاة اللي قتلات شاب كتاهموا بسرقة هاتف | حوادث و حقوق

عاجل..هذا ما قررته المحكمة الابتدائية بسلا في قضية الفتاة اللي قتلات شاب كتاهموا بسرقة هاتف

محامي : يجب تطبيق العقوبات السجنية في حق معنفي المرأة والمتحرشين بها | مجتمع

محامي : '' يجب تطبيق العقوبات السجنية في حق معنفي المرأة والمتحرشين بها ''

بالفيديو..شوفو ماكلة الزنقة في البرازيل ... الدود وسط سندويتش ديال البوركر كينغ | مجتمع

بالفيديو..شوفو ماكلة الزنقة في البرازيل ... الدود وسط سندويتش ديال البوركر كينغ

مثير وبالصور..هام للراغبين في الزواج: السويسريات كيموتوا على الرجال المغاربة | مجتمع

مثير وبالصور..هام للراغبين في الزواج: السويسريات كيموتوا على الرجال المغاربة

بالصور والفيديو.. هاشنو خاصك تدير باش تقرا رسائل فيسبوك ماسنجر بلا ما تخلي علامة المشاهدة (VU) | نت 2.0

بالصور والفيديو.. هاشنو خاصك تدير باش تقرا رسائل فيسبوك ماسنجر بلا ما تخلي علامة المشاهدة (VU)

كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

محامي : '' يجب تطبيق العقوبات السجنية في حق معنفي المرأة والمتحرشين بها ''

بتاريــخ : 31 يناير 2018 / 15:16 محامي : يجب تطبيق العقوبات السجنية في حق معنفي المرأة والمتحرشين بها | مجتمع
محامي : '' يجب تطبيق العقوبات السجنية في حق معنفي المرأة والمتحرشين بها ''
أكد قصي المصطفى محامي عن هيئة مدينة الدار البيضاء في اتصال له مع ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الأربعاء، أن مشروع قانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي صادق عليه مجلس المستشارين في

''شوف تيفي''

أكد قصي المصطفى محامي عن هيئة مدينة الدار البيضاء في اتصال له مع ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الأربعاء، أن مشروع قانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي صادق عليه مجلس المستشارين في جلسة عمومية، بالأغلبية يعتبر خطوة مهمة لحماية المرأة وللحفاظ عن حقوقها.

وأكد قصي المصطفى بأن الخطوة المقبلة التي يجب الالتزام بها هي تطبيق هذا القانون، مبرزا في الوقت نفسه بأنه وكرجل قانون يثمن هذه الخطوة التي تهدف إلى حماية المرأة بصفة عامة وخاصة المتزوجة التي تكون بشكل مستمر ضحية للتعنيف على يد الزوج وضحية للقوانين السابقة التي تطالبها بـ ''الشهود'' من أجل إثبات تعرضها للتعنيف.

وأوضح المحامي المذكور أن هذا القانون سيضع حدا كذلك للعنف اللفظي والجسدي وللتحرش الجنسي، مشيرا إلى أن هذا القانون الجديد يتضمن عقوبات سجنية تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنتين، ستكون رادعة لكل من تسول له نفسه التحرش بالمرأة بالشارع، أو الاعتداء عليها بالضرب والسب.

واستغل قصي المصطفى الفرصة للإشارة إلى الفرق بين دول أوروبا والمغرب، مشيرا إلى أن مواطني هذه الدول التزموا بالقوانين التي تحمي المرأة والسبب يعود إلى تطبيقها على أرض الواقع.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المحامي العنف اللفظي التحرش

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو..شوفو ماكلة الزنقة في البرازيل ... الدود وسط سندويتش ديال البوركر كينغ | مجتمع

بالفيديو..شوفو ماكلة الزنقة في البرازيل ... الدود وسط سندويتش ديال البوركر كينغ

مثير وبالصور..هام للراغبين في الزواج: السويسريات كيموتوا على الرجال المغاربة | مجتمع

مثير وبالصور..هام للراغبين في الزواج: السويسريات كيموتوا على الرجال المغاربة

إزاحة الثلوج في وقت قياسي من الطرق بعد التساقطات الثلجية الأخيرة بجهة الشرق | مجتمع

إزاحة الثلوج ''في وقت قياسي'' من الطرق بعد التساقطات الثلجية الأخيرة بجهة الشرق

ســكوب.. هذا ما قامت به أصغر رئيسة جماعة بعد فضيحة اعتقالها و إطلاق سراحها رفقة رئيس جماعة لفضالات و المواطنين معجبهمش الحال | مجتمع

ســكوب.. هذا ما قامت به أصغر رئيسة جماعة بعد فضيحة اعتقالها و إطلاق سراحها رفقة رئيس جماعة لفضالات و المواطنين معجبهمش الحال

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حفل فني بحضور بعض فعاليات المجتمع المدني السويسري وبعض الجاليات العربية والاوروبية والمغربية بهدف التعريف بالمغرب وبحضارته بحضور الحاج مغيث | قنوات أخرى
منذ 37 دقيقة

حفل فني بحضور بعض فعاليات المجتمع المدني السويسري وبعض الجاليات العربية والاوروبية والمغربية بهدف التعريف بالمغرب وبحضارته بحضور الحاج مغيث

بحال الأفلام..الشاب اللي شفر ليه صاحبو 37 مليون فكازا..دخل فغيبوبة والأم تطالب المسؤولين بالتدخل..خاص العائلة كاملة تعتاقل | خارج البلاطو

بحال الأفلام..الشاب اللي شفر ليه صاحبو 37 مليون فكازا..دخل فغيبوبة والأم تطالب المسؤولين بالتدخل..خاص العائلة كاملة تعتاقل

أحوال الطقس :31 يناير 2018 | الطقس

أحوال الطقس :31 يناير 2018

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :31 يناير 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :31 يناير 2018 | شوف تيفي

﻿

آخر المستجدات

فيديو : أسينسيو مقابل هازارد / أرسنال يعلن ضم أوباميانغ / سامباولي يؤكد إقتراب إيكاردي من ريال مدريد | بووز
منذ 4 دقائق

فيديو : أسينسيو مقابل هازارد / أرسنال يعلن ضم أوباميانغ / سامباولي يؤكد إقتراب إيكاردي من ريال

انفـــراد..هذا ما قررته دوزيم بخصوص سروال سلمى رشيد | ثقافة و فنون

انفـــراد..هذا ما قررته دوزيم'' بخصوص ''سروال'' سلمى رشيد

بث مباشر : توتنهام هوتسبير - مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي | بووز

بث مباشر : توتنهام هوتسبير - مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي

فيديو : تقرير عن اخر استعدادات المنتخبين المغربي والليبي لمواجهة نصف نهائي الشان + التصريحات | بووز

فيديو : تقرير عن اخر استعدادات المنتخبين المغربي والليبي لمواجهة نصف نهائي الشان + التصريحات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.