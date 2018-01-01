لزعر يدخل على خط مفاوضات جنوى مع الرجاء للفوز بالياميق ﻿

دخل أشرف لزعر اللاعب الدولي، بطريقة غير مباشرة في مفاوضات فريق جنوى الإيطالي لكرة القدم، مع جواد الياميق لاعب المنتخب المغربي المحلي ومدافع فريق الرجاء البيضاوي، خلال حديثه مع مدرب النادي بحكم

" شوف سبور"

دخل أشرف لزعر اللاعب الدولي، بطريقة غير مباشرة في مفاوضات فريق جنوى الإيطالي لكرة القدم، مع جواد الياميق لاعب المنتخب المغربي المحلي ومدافع فريق الرجاء البيضاوي، خلال حديثه مع مدرب النادي بحكم علاقته الجيدة معه عندما كان يشرف على تدريبه رفقة فريق باليرمو.

وذكرت تقارير إعلامية، أن لزعر، أكد على أن اللاعب الرجاوي يتمتع بمؤهلات كروية رائعة ويقدم مستويات جيدة رفقة المنتخب المحلي، مضيفا أن إشكالية اللغة التي يعاني منها مجموعة من اللاعبين الأفارقة خلال انتقالهم لأندية إيطالية لن تكون عائقا بالنسبة للاعب الياميق.

وحسب ذات المصادر فإن المفاوضات بين فريق الرجاء وجنوى الإيطالي تتجه في الطريق الصحيح بعدما وافق حسبان على شروط الفريق الإيطالي بخصوص دفع الشرط الجزائي في مراحل مختلفة.