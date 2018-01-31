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بتاريــخ : 31 يناير 2018 / 14:42 مثير وبالصور..هام للراغبين في الزواج: السويسريات كيموتوا على الرجال المغاربة | مجتمع
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قامت صحيفة بيليك السويسرية، مؤخرا، بأبحاث لمعرفة أكثر الجنسيات الأجنبية التي تتزوج منها المرأة السويسرية، وتبين لها بأن السويسريات، تفضلن الزواج بمغاربة.

''شوف تيفي''

قامت صحيفة بيليك السويسرية، مؤخرا، بأبحاث لمعرفة أكثر الجنسيات الأجنبية التي تتزوج منها المرأة السويسرية، وتبين لها بأن السويسريات، تفضلن الزواج بمغاربة.

وحسب ما كشف عنه موقع '' cnnturk'' فإن السويسريات تفضلن الزواج بالرجل التونسي ، ويليه المغربي ثم التركي، وأيضا الفرنسي، بينما يحتل الرجل الإيطالي الرتبة الأولى نظرا لأن إيطاليا توجد في الحدود مع سويسرا.

ومن جهة أخرى، أوضح الموقع المذكور نقلا عن الصحيفة السويسرية أن الرجل السويسري، يحب الزواج بالمغربية، حيث تأتي النساء المغربيات في المرتبة الثامنة ضمن أكثر الجنسيات زواجاً من السويسريين، وتليهن الروسيات والأوكرانيات.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المغربيات المغاربة الزواج التركي السويسريات

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