بالصور والفيديو.. هاشنو خاصك تدير باش تقرا رسائل فيسبوك ماسنجر بلا ما تخلي علامة المشاهدة (VU) ﻿

العديد من مستخدمي فيسبوك ماسنجر يرغبون في قراءة الرسائل التي يتوصلون دون أن يدرك مُرسلها أنك فتحتها، لذا وبفضل التقنية التي نشرها موقع Tech Advisor التقني،سيمكن منذ الآن أن تقرأ رسائل فيسبوك ماسنجر دون

شوف تيفي

العديد من مستخدمي فيسبوك ماسنجر يرغبون في قراءة الرسائل التي يتوصلون دون أن يدرك مُرسلها أنك فتحتها، لذا وبفضل التقنية التي نشرها موقع Tech Advisor التقني،سيمكن منذ الآن أن تقرأ رسائل فيسبوك ماسنجر دون أن تظهر لدى الآخرين أنك قرأتها.

وكشف الموقع المذكور أنه على مستخدم الهواتف الذكية وضع الطيران-Flight mode، أو إغلاق الإنترنت عن الجهاز، وبعد هذه الخطوة ستتمكن من قراءة الرسالة دون إظهار vu، وعند انتهائك، لا تنس الخروج من التطبيق قبل إعادة تشغيل وضع الهاتف العادي أو فتح الإنترنت.

ومن جهة آخرى، سيمكن متصفحي « غوغل كروم » من إضافة أداة Unseen for Facebook، على المتصفح لتتمكن من قراءة رسائل فيسبوك بأريحية تامة.