ســكوب.. هذا ما قامت به أصغر رئيسة جماعة بعد فضيحة اعتقالها و إطلاق سراحها رفقة رئيس جماعة لفضالات و المواطنين معجبهمش الحال ﻿

في جديدة قضية أصغر رئيسة جماعة، علمت ''شوف تيفي''، من مصدر مطلع يومه الأربعاء، أن إكرام بوعبيد لم تلتحق إلى حدود كتابة هذه الأسطر بمكتبها بجماعة الطوالع بعد مرور أسبوع على اعتقالها و إطلاق سراحها.

شـــوف تيفي:

في جديدة قضية أصغر رئيسة جماعة، علمت "شوف تيفي"، من مصدر مطلع يومه الأربعاء، أن إكرام بوعبيد لم تلتحق إلى حدود كتابة هذه الأسطر بمكتبها بجماعة الطوالع بعد مرور أسبوع على اعتقالها و إطلاق سراحها.

و كشفت مصادرنا أن أغراض المواطنين الإدارية متوقفة و رهينة بالتحاق إكرام بوعبيد لمنصبها بالجماعة .

في سياق متصل، أكدت مصادرنا أن مصطفى الملوكي التحق بمكتبه بجماعة الفضالات و زاول مهامه بشكل عادي بداية الأسبوع بعد إطلاق سراحه.

و معلوم أن هذه القضية تفجرت الأسبوع الماضي بعدما اتهمت سلوى الملوكي زوجها و رئيس جماعة الطوالع بالخيانة الزوجية رفقة إكرام بوعبيد ليتم إطلاق سراحهما بعد التنازل.

شوف تيفي؛المغرب؛المحمدية؛الطوالع