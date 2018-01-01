حصري.. هذا هو العرض الذي توصل به الحافيظي من فريق النصر السعودي ﻿

كشف مصدر قريب من عبد الإله الحافيظي لاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن الأخير توصل بعرض رسمي من فريق النصر السعودي كلاعب معار لمدة 6 أشهر بقيمة مالية تقدر بـ 500 مليون سنتيم لفائدة القلعة

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشف مصدر قريب من عبد الإله الحافيظي لاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن الأخير توصل بعرض رسمي من فريق النصر السعودي كلاعب معار لمدة 6 أشهر بقيمة مالية تقدر بـ 500 مليون سنتيم لفائدة القلعة الخضراء.

وأفاد ذات المصدر، أن رغم الإصابة التي تعرض لها لاعب وسط ميدان المنتخب المغربي المحلي خلال منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين فإن الفريق السعودي ظل متشبث بعرضه إلا أن الحافيظي رفض مقترح الفريق جملة وتفصيلا.

وأوضح ذات المصدر، أن الحافيظي يركز بشكل كبير للعودة إلى الميدان بعد الإصابة التي تعرض لها أمام منتخب ناميبيا وبعد ذلك سيتم فتح المفاوضات مع مجموعة من الأندية التي ترغب بالفوز بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.