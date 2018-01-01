أوباميانغ إلى أرسنال الإنجليزي ﻿

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، يومه الأربعاء، عن تعاقده مع المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ في صفقة قياسية، قادما من بروسيا دورتموند الألماني.

شوف سبور

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، يومه الأربعاء، عن تعاقده مع المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ في صفقة قياسية، قادما من بروسيا دورتموند الألماني.

وذكرت تقارير بريطانية أن قيمة الصفقة بلغت حوالي 79.2 مليون دولار لتجتاز قيمة أعلى صفقة سابقة للنادي عندما ضم المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت من أولمبيك ليون في بداية الموسم الجاري مقابل 46.5 مليون جنيه إسترليني.

وسجل أوباميانغ مهاجم الغابون 98 هدفا في 144 مباراة بالدوري الألماني كما ساعد ناديه على هز الشباك 172 مرة خلال 213 مباراة في كل المسابقات.