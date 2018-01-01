البكاوي يكشف لـ''شوف سبور'' الأسباب وراء تأجيل مباراة ''الديربي'' ﻿

كشف عبد الرحمن البكاوي، المسؤول عن لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، الأسباب وراء تأجيل مباراة ''الديربي'' التي ستجمع بين الرجاء والوداد البيضاويين يوم السبت 10 فبراير

''شوف سبور'' : عبدالغفور ضرار

كشف عبد الرحمن البكاوي، المسؤول عن لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، الأسباب وراء تأجيل مباراة ''الديربي'' التي ستجمع بين الرجاء والوداد البيضاويين يوم السبت 10 فبراير المقبل، بدلا من يوم 7 فبراير المقبل.

وأكد عبد الرحمن البكاوي في اتصال هاتفي مع '' شوف سبور''، أن لجنة البرمجة راعت ظروف لاعبي الفريقيين، اللذين يشاركان في كأس إفريقيا للمحليين، و يشكلون 95 في المائة من المنتخب ، حيث خاضوا مباريات كثيرة في ظرف زمني وجيز، مضيفا '' خلينا لهم الوقت باشياستعدوا بشكل جيد ''للديربي'' خصوصا اذا تأهل المنتخب المحلي للمباراة النهائية، التي ستجرى يوم 4 فبراير المقبل، فأنهم لن يستفيدوا من أي قسط للراحة بشكل كافي.

وأضاف المسؤول عن لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن هذا التأجيل يهدف إلى تسويق مباراة ''الديربي'' عالميا، في ظل ترشيح المغرب لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026، بالإضافة إلى أن يوم السبت سيشهد إقبالا جماهيريا كبيرا عكس يوم الاربعاء الذي هو يوم عمل.

ويذكر أن لجنة البرمجة كانت قد برمجت مؤجل الدورة 10 من البطولة الوطنية الاحترافية يوم الأربعاء 7 فبراير على الساعة السادسة مساء.