هذا مصير أستاذ تورط في اغتصاب قاصرات كفيفات بتازة+تفاصيل صادمة ﻿

قضت محكمة الاستئناف بتازة، أمس الثلاثاء، بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق أستاذ كان يعمل بمركز المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بتازة، وذلك من أجل هتك عرض قاصرين ذوي

"شوف تيفي"



قضت محكمة الاستئناف بتازة، أمس الثلاثاء، بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق أستاذ كان يعمل بمركز المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بتازة، وذلك من أجل هتك عرض قاصرين ذوي الاحتياجات الخاصة بالعنف.

وحسب المرصد الإخباري فرع تازة فإن وقائع القضية تعود إلى شهر يونيو من سنة 2017 الذي تزامن مع شهر رمضان، حيث تقدمت تلميذة بمركز المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بتازة العليا تلتمس تنقيلها إلى مدينة تاونات مسقط رأسها، مشيرا إلى أن التلميذة اعترفت لوالدتها بأن أستاذا بالمركز يتحرش بها جنسيا هي وبعض زميلاتها البالغات من العمر ما بين 8 سنوات و 10 سنوات بنفس المركز.

وأوضح المرصد بأن الضحايا، اعترفن أنهن تعرضن للتحرش الجنسي من طرف نفس الأستاذ حيث كان هذا الأخير يختلي بهن كل واحدة على حدة داخل إحدى القاعات بمركز المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بتازة العليا، لتتقدم بعد ذلك أمهات وآباء تلاميذ المركز بشكاية لدى الإدارة والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتازة حيث باشرت هذه الأخيرة تحرياتها في موضوع الشكاية.