الصحافة الكاميرونية تهاجم الملغاشي وتتهمه بالضغط على اللجن المختصة ﻿

وجه الإعلام الكاميروني، انتقادات قوية لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد الملغاشي، بسبب اقتناعه بالإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب لتنظيم كأس إفريقيا 2019 عوض الكاميرون بعد توصله بتقرير سيء

" شوف سبور"

وجه الإعلام الكاميروني، انتقادات قوية لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد الملغاشي، بسبب اقتناعه بالإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب لتنظيم كأس إفريقيا 2019 عوض الكاميرون بعد توصله بتقرير سيء عن استعدادات الكاميرون لاستضافة هذه الدورة.

وأفادت صحيفة "camfoot" الإلكترونية، أن رئيس الاتحاد الافريقي الملغاشي أحمد أحمد، لا يتفق مع التقرير الصادر عن الخبراء مؤكدا أنه كان إيجابيا جدا، وأن الكاميرون بإمكانها تنظيم دورة أمم إفريقيا متميزة وغير مسبوقة إلا أن رئيس الإتحاد متشبث بنقل الحدث إلى المغرب.

واتهمت ذات الصحيفة أن الملغاشي يضغط على اللجنة المتخصصة لتقديم تقريرغير حقيقي لحرمان الكاميرون من تنظيم كأس إفريقيا.





