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حصري.. هذا جديد القائد والفتاة اللي كتاهمو بممارسة الجنس عليها بمارتيل

بتاريــخ : 31 يناير 2018 / 11:52 حصري.. هذا جديد القائد والفتاة اللي كتاهمو بممارسة الجنس عليها بمارتيل | حوادث و حقوق
حصري.. هذا جديد القائد والفتاة اللي كتاهمو بممارسة الجنس عليها بمارتيل
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن قائد الدائرة الثانية بمارتيل والذي قررت وزارة الداخلية إيقافه عن العمل قبل مدة، سيمثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 8 فبراير المقبل.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن قائد الدائرة الثانية بمارتيل والذي قررت وزارة الداخلية إيقافه عن العمل قبل مدة، سيمثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 8 فبراير المقبل.

وأوضح المصدر ذاته أن القائد المعزول سيمثل أمام قاضي التحقيق رفقة الفتاة التي تتهمه بربطه لعلاقة جنسية معها وهي "قاصرة".

وكانت "شوف تيفي"، قد كشفت عن المعطيات الأولى الخاصة بهذا القائد، بعد أن أقدمت فتاة قبل أسابيع بالعربدة أمام منزله واتهمته بالتخلي عنها بعد ربطهما لعلاقة جنسية، ما دفع بالمصالح الأمنية إلى التدخل والتحقيق معهما.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شو ف تيفي وزارة الداخلية قائد الدائرة المحكمة تطوان مارتيل

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