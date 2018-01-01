هام للراغبين في اجتياز امتحان العدول والعدولات..هذه هي الشروط والوثائق ﻿

من المنتظر أن تنظم وزارة العدل مباراة مهنة العدول في أكتوبر المقبل، حيث خصصت لها 700 منصب، والتي ستشارك فيها النساء، لأول مرة في تاريخ هذه المهنة.

"شوف تيفي"



من المنتظر أن تنظم وزارة العدل مباراة مهنة العدول في أكتوبر المقبل، حيث خصصت لها 700 منصب، والتي ستشارك فيها النساء، لأول مرة في تاريخ هذه المهنة.

وتنظم المباراة الجديدة في إطار قانون مهنة العدول رقم 16-03، المتعلق بخطة العدالة والصادر في فبراير 2006، والذي يشير إلى أن على المرشح أن تتوفر فيه الشروط التالية:

1 - أن يكون مسلما مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية ؛

2 - أن يكون بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة ، وألا يزيد على خمس وأربعين سنة بالنسبة لغير المعفيين من المباراة والتمرين ، وذلك حسب التقويم الميلادي ؛

3 - أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن ؛

4 - أن يكون متوفرا على القدرة البدنية المطلوبة لممارسة المهنة ؛

5 - أن يكون في وضعية صحيحة تجاه القوانين المتعلقة بالتجنيد العسكري؛

6 - ألا يكون قد حكم عليه من أجل جناية مطلقا ، أو بحبس منفذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة باستثناء الجنح غير العمدية ، أو بغرامة ولو موقوفة التنفيذ من أجل جنحة تتعلق بالأموال ؛

7 - ألا يكون مشطبا عليه بقرار تأديبي بسبب يمس شرف المهنة ، أو الوظيفة المشطب عليه منها ؛

8 - ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات المالية المنصوص عليها في قانون التجارة في حق مسيري المقاولة أو سقوط الأهلية التجارية ما لم يرد اعتباره ؛

9 - أن ينجح في مباراة تنظم لولوج الخطة ما لم يعفه القانون منها.

وبخصوص الوثائق التي تطلب خلال هذه المباراة فهي على الشكل التالي:



1- صورة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة الإجازة المحصل عليها بالمغرب من إحدى كليات الشريعة، أو اللغة العربية، أو أصول الدين، أو الآداب - فرع الدراسات الإسلامية -، أو الحقوق – فرع القانون الخاص أو القانون العام - أو ما يعادلها.

2- نسخة من رسم الولادة لا يتعدى تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر، تفيد كون المترشح بالغاً من العمر 25 سنة ميلادية كاملة و لا يتجاوز 45 سنة، يوم إجراء الاختبار الكتابي للمباراة.

3- صورة مطابقة للأصل من بطاقته الوطنية للتعريف.

4- نسخة من بطاقة السجل العدلي لا يتعدى تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر.

5- شهادة الجنسية.

6- أربعة أظرفة من نوع ( تلصيق ذاتي auto-collant) تحمل طوابع بريدية مع الاسم الشخصي و العائلي و العنوان الكامل للمترشح.

7- شهادة طبية تثبت القدرة البدنية المطلوبة لممارسة المهنة.

8- أربع صور فوتوغرافية للمترشح.

يتسلم المترشح الذي تقدم بطلبه وصلاً بإيداع الوثائق.