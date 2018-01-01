تعيين لاعب سابق للرجاء مساعد مدرب لفوزي البنزرتي ﻿

يتجه سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، نحو تعيين يوسف أشامي اللاعب السابق لفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، وفريق حسنية أكادير كمساعد مدرب فوزي البنزرتي.

" شوف سبور"

يتجه سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، نحو تعيين يوسف أشامي اللاعب السابق لفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، وفريق حسنية أكادير كمساعد مدرب فوزي البنزرتي.

وذكرت مصادر مطلعة، أن المدير الفني عبد الهادي السكتيوي اقترح اسم الإطار الوطني يوسف أشامي بحكم معرفته بخبايا البطولة الوطنية وطريقته السلسة في تحقيق الاندماج المطلوب بين اللاعبين.

وحسب ذات المصادر، فمن المنتظر أن يحسم الناصيري توقيعا مع الإطار أشامي خلال الأيام القليلة المقبلة علما أنه يتواجد حاليا في المعسكر التدريبي ببوسكورة.





