حصري وبالصور.. هذا هو الشاب اللي دهساتو فتاة وقتلات ولد عمو بسلا ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على صورة الشاب المعتقل على خلفية محاولة سرقة هاتف نقال من سيدة بسلا، والذي كان برفقة قريبه الذي لقي مصرعه بعد أن دهسته ابنة الضحية بواسطة سيارتها الخفيفة بمدينة سلا.

"شوف تيفي"

حصلت "شوف تيفي" على صورة الشاب المعتقل على خلفية محاولة سرقة هاتف نقال من سيدة بسلا، والذي كان برفقة قريبه الذي لقي مصرعه بعد أن دهسته ابنة الضحية بواسطة سيارتها الخفيفة بمدينة سلا.

وأكد المصدر ذاته أن الشاب يبلغ من العمر حوالي ثلاثين سنة ويدعى "ع.ج"، مشيرا إلى أن المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، ستعرف يومه الأربعاء تقديمه أمام وكيل الملك.

تجدر الإشارة إلى أن أسرة "ع.ج"، نفت تورط هذا الأخير رفقة ابن عمته المتوفى في سرقة الهاتف، مؤكدين بأن الفتاة، قامت بدهسهم بواسطة سيارتها عقب وقوع مشادة كلامية بينهم.