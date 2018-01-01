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منحة مغرية للمنتخب المحلي لبلوغ نهائي كأس إفريقيا

بتاريــخ : 31 يناير 2018 / 10:47 منحة مغرية للمنتخب المحلي لبلوغ نهائي كأس إفريقيا | سبور
منحة مغرية للمنتخب المحلي لبلوغ نهائي كأس إفريقيا
خصصت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، منحة مغرية للاعبي المنتخب الوطني المحلي، لتحقيق نتيجة الفوز والتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين أمام منتخب ليبيا، اليوم الأربعاء على أرضية مركب

" شوف سبور " : رشيد محمودي

 

خصصت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، منحة مغرية للاعبي المنتخب الوطني المحلي، لتحقيق نتيجة الفوز والتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين أمام منتخب ليبيا، اليوم الأربعاء على أرضية مركب محمد الخامس.

وسيكون المنتخب المحلي أمام فرصة لبلوغ النهائي مستفيدا بعامل الأرض والجمهور ومنحة تقدر بـ 40 مليون سنتيم في حين رصدت 50 مليون سنتيم في حال التتويج باللقب القاري.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خصص منحة مليار و 250 مليون سنتيم للفائز باللقب في حين 700 مليون سنتيم لصاحب الرتبة الثانية.



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