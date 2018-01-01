المغرب يخطف كأس إفريقيا من الكاميرون ﻿

كشف مصدر مقرب من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن المغرب قريب جدا من تنظيم كأس أمم إفريقيا 2019 عوض الكاميرون بعد زيارة لجنة الخبراء بلد الأسود غير المروضة ورفعها تقريرا سيئا

" شوف سبور " : رشيد محمودي

كشف مصدر مقرب من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن المغرب قريب جدا من تنظيم كأس أمم إفريقيا 2019 عوض الكاميرون بعد زيارة لجنة الخبراء بلد الأسود غير المروضة ورفعها تقريرا سيئا عن البلد المرشح لتنظيم هذا الحدث الرياضي.

وأفاد ذات المصدر، أن أحمد أحمد الملغاشي رئيس الاتحاد الإفريقي من المنتظر أن يعلن ليلة الأربعاء أو غدا الخميس كأبعد تقدير، عن قراره الرسمي وذلك بتتويج المغرب بتنظيم كأس إفريقيا بعد نجاح تجربة النسخة الخامسة من كأس إفريقيا للمحليين التي تجرى حاليا بالمغرب إلى غاية 4 من شهر فبراير المقبل.

وحسب ذات المصادر، فإن التقرير الذي توصل به رئيس الاتحاد الإفريقي يؤكد عدم جاهزية الكاميرون لاحتضان الحدث الرياضي بسبب تأخر الأشغال في مختلف المجالات الحيوية والضرورية لإجراء مباريات دولية.





