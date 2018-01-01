هذا ما جناه بن كيران على الموظفين.. اقتطاعات جديدة من الرواتب تفاجىء المغاربة والحكومة تعتبرها مساهمة في إنقاذ CMR من الإفلاس ﻿

انتهى زمن بنكيران ومضى إلى حال سبيله، لكن تبعات إصلاحاته القاسية على كاهل المواطنين لم تنته بعد ولا تزال جاثمة على أنفاس السواد الأعظم للمغاربة!

شوف تيفي

انتهى زمن بنكيران ومضى إلى حال سبيله، لكن تبعات إصلاحاته القاسية على كاهل المواطنين لم تنته بعد ولا تزال جاثمة على أنفاس السواد الأعظم للمغاربة!

هذا ما تأكد في توجهات خلفه سعد الدين العثماني الذي انخرط منذ اعتلائه لكرسي الحكومة في استكمال ما قام به سلفه من إصلاحات صعبة في صدد إنقاد الصندوق المغربي للتقاعد CMR من شبح الإفلاس، وذلك حينما لجأت حكومته مع نهاية أول شهر من شهور السنة الجديدة، إلى اقتطاع نسبة إضافية قدرها 1 في المائة في قيمة المساهمة المقتطعة من رواتب الموظفين لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، وهو الإجراء الذي فاجأ الموظفين كما هو حال إجراء "ضريبة الشاشة" الذي فاجأ الجسم الصحفي، والغريب في الأمر أنهما سقطا على رؤسهم دفعة واحدة ودون سابق إنذار.

وبالعودة لمشكل الإقتطاع المفاجىء من أجور الموظفين، والذي أثار امتعاض عدد منهم، فقد توصلت "شوف تيفي" من مسؤول داخل مديرية الضرائب، أن المبلغ المالي المقتطع من رواتب هؤلاء الموظفين، هو قسط يسير لا يتجاوز نسبة 1 في المائة من قيمة المساهمة المدرجة في إطار انخراطهم في تقاعد الصندوق المغربي للتقاعد، معتبرا أن هذا الإقتطاع هو الثالث من نوعه، باعتبار أن الإقتطاعين الأول والثاني قد تم تفعيلهما في حدود النسبة ذاتها، خلال سنتي 2016 و2017، في انتظار تطبيق الإقتطاع الأخير بداية سنة 2019 الذي سيرفع النسبة الإجمالية للإقتطاع المبرمج في إطار هذا الإصلاح الذي فرضته حكومة بنكيران السابقة، إلى سقف 4 في المائة، يؤكد مصدر "شوف تيفي".

هذا الأخير أكد أن هذه الإقتطاعات تندرج في إطار رفع مساهمة الموظفين في انخراطات الصندوق الذي يعاني أزمة مالية كبيرة، وهي الإقتطاعات التي يوازيها، يقول المصدر ذاته، زيادة هامة أيضاً في انخراطات الدولة الذي تشرف على بلورة هذا الإصلاح.