حسبان يقبل بشروط جنوى ويسمح بانتقال الياميق للدوري الإيطالي ﻿

وافق سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، على شروط فريق جنوى الإيطالي لإتمام صفقة انتقال المدافع جواد الياميق إليه قادما من القلعة الخضراء.

" شوف سبور "

وافق سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، على شروط فريق جنوى الإيطالي لإتمام صفقة انتقال المدافع جواد الياميق إليه قادما من القلعة الخضراء.

وأكدت تقارير إعلامية، أن مسؤولي جنوى وصلوا لاتفاق مع رئيس الرجاء الرياضي سعيد حسبان، لانتقال مدافع الفريق الأخضر بعد تسديد قيمة الشرط الجزائي و المحددة في 850 ألف دولار.

وحسب ذات المصدر، فإن القلعة الخضراء ستستفيد من حصة 15% في حالة بيع اللاعب لفريق آخر، و أن مدافع المنتخب المحلي سيحمل ألوان جنوى لمدة 3 مواسم و نصف الموسم.

وأوضح ذات المصدر أن الشرط الجزائي سيتم دفعه في مراحل متفرقة الشيء الذي ساهم في تطور المفاوضات لصالح المدافع جواد الياميق.





