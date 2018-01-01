هذا جديد الحالة الصحية لمهدي بنعطية بعدما غادر مباراة أتلانتا بسبب تعرضه للإصابة ﻿

لم يقو المغربي مهدي بنعطية مدافع جوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، على إكمال المباراة التي جمعت فريقه بأتلانتا برسم نصف نهائي كأس إيطاليا وذلك بعدما أحس بالآم على مستوى الفخذ مساء البارحة الثلاثاء.

شوف سبور

لم يقو المغربي مهدي بنعطية مدافع جوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، على إكمال المباراة التي جمعت فريقه بأتلانتا برسم نصف نهائي كأس إيطاليا وذلك بعدما أحس بالآم على مستوى الفخذ مساء البارحة الثلاثاء.

وأحس بنعطية قائد المنتخب الوطني المغربي في حدود الدقيقة 82 بألم قوي بسبب مشاكل عضلية، ليغادر رقعة الملعب.

هذا وبعد انتهاء المقابلة، طمأن الأسد المغربي متتبعيه عبر حسابه الشخصي على الإنستغرام، قائلا إنه يتمتع بصحة جيدة، القليل من العياء فقط.

تجدر الإشارة، إلى أن نادي جوفنتوس تأهل لنهائي كأس إيطاليا بعد فوزه بهدف دون رد على خصمه.