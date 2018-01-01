مثير.. شوفو شحال ديال الكوكايين لقاو عند برازيلية بكازا ﻿

علم لدى منطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي، أن الكمية الإجمالية لمخدر الكوكايين التي تم حجزها لدى مواطنة من جنسية برازيلية تبلغ من العمر 23 سنة، بعدما تم تفريغها من أمعائها بالمستشفى الجامعي ابن

"شوف تيفي"

علم لدى منطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي، أن الكمية الإجمالية لمخدر الكوكايين التي تم حجزها لدى مواطنة من جنسية برازيلية تبلغ من العمر 23 سنة، بعدما تم تفريغها من أمعائها بالمستشفى الجامعي ابن رشد، يوم أمس الثلاثاء، بلغت 670 غراما من مسحوق الكوكايين.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، كانت قد أوقفت المشتبه بها يوم 25 يناير الجاري، وذلك أثناء وصولها على متن رحلة جوية قادمة من ساو باولو، بعدما تم الاشتباه في تهريبها للكوكايين داخل أمعائها.

وأبرز أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بها تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بغرض استخراج الكبسولات من أمعائها، والتي أسفرت في النهاية عن حجز كمية مخدر الكوكايين على شكل 57 كبسولة.

وأضاف البلاغ أنه جرى وضع المشتبه بها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.