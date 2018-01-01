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تساقطات مطرية وصقيع وثلوج بهذه المناطق اليوم الأربعاء

بتاريــخ : 31 يناير 2018 / 09:20 تساقطات مطرية وصقيع وثلوج بهذه المناطق اليوم الأربعاء | مجتمع
تساقطات مطرية وصقيع وثلوج بهذه المناطق اليوم الأربعاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد فوق كل من المرتفعات والجنوب-الشرقي والهضاب العليا والسهول الداخلية والمنطقة الشرقية مع تكون صقيع أو
"شوف تيفي"
 
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد فوق كل من المرتفعات والجنوب-الشرقي والهضاب العليا والسهول الداخلية والمنطقة الشرقية مع تكون صقيع أو جليد، في حين سيكون باردا نوعا ما بالمناطق الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية.
 
وستكون الأجواء غائمة مصحوبة بأمطار أحيانا رعدية ومحليا معتدلة إلى قوية شيئا ما بالهضاب العليا الشرقية وشمال السفوح الجنوبية الشرقية، وطنجة والريف والسايس والغرب والاطلس المتوسط.
 
كما ستصبح السحب العابرة كثيفة أكثر فأكثر منذ نهاية الصباح مع نزول أمطار أو زخات مطرية محلية في بعض الأوقات بكل من شمال البلاد والواجهة المتوسطية ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهما المجاورة، إضافة إلى السهول الشمالية.
 
كما سيلاحظ تساقط ثلوج فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والسفوح الجنوبية-الشرقية وأقصى جنوب المنطقة الشرقية على القمم التي يفوق علوها 2000 متر. في حين ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي أرجاء المملكة.
 
وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة وضعيفة إلى معتدلة شمالية بالأقاليم الجنوبية، وشرقية بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وستكون شمالية وأحيانا غربية بشمال البلاد ومتقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة. هذا مع هبوب رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة وجنوب المنطقة الشرقية والأطلس المتوسط.
 
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين ناقص 05 و00 درجة بمرتفعات الأطلسين الكبير والصغير ومابين 00 و05 درجات بالأطلس المتوسط والريف والسفوح الجنوبية الشرقية والمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط وولماس وسهول تادلة والرحامنة والسهول الداخلية، وستكون مابين 06 و12 درجة بباقي المناطق الأخرى.
 
وستتأرجح درجات الحرارة العليا مابين 04 و09 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية ومابين 09 و13 درجة بشمال المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط وولماس، ومابين 13 و18 درجة بالسايس والساحل المتوسطي والسهول الشمالية والقريبة من السواحل، وستكون مابين 17 و22 درجة بداخل منطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية.
 
وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج بالسواحل الأطلسية.
 

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المغرب شوف تيفي التساقطات أمطار صقيع

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