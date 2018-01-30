 توقيف شخص بالعيون للاشتباه في صلته بارتكاب جريمة القتل العمد ﻿
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توقيف شخص بالعيون للاشتباه في صلته بارتكاب جريمة القتل العمد

بتاريــخ : 31 يناير 2018 / 02:29 توقيف شخص بالعيون للاشتباه في صلته بارتكاب جريمة القتل العمد | حوادث و حقوق
توقيف شخص بالعيون للاشتباه في صلته بارتكاب جريمة القتل العمد
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، بالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية بالسمارة، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء،

شوف تيفي و.م.ع

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، بالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية بالسمارة، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، وذلك للاشتباه في صلته بارتكاب جريمة القتل العمد التي كان ضحيتها أستاذ للتعليم الثانوي.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني بمدينة السمارة كانت قد عاينت، زوال يوم الجمعة المنصرم، جثة الهالك وهي تحمل إصابات جسدية بليغة ومقيدة على مستوى الكرسي الخلفي لسيارته الخاصة، قبل أن تسفر إجراءات البحث والتحري عن توقيف شخص متلبس بحيازة منقولات في ملكية الضحية، والذي جرى تقديمه أمام النيابة العامة المختصة، يوم أمس الاثنين.

وأضاف البلاغ أنه بمواصلة البحث، تم توقيف المشتبه به الثاني الذي يحتمل ارتباطه بتنفيذ الجريمة، والذي تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية من أجل الكشف عن خلفيات وملابسات ودوافع ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، كما تتواصل عمليات التفتيش لحصر أية قرائن أو أدلة أو متحصلات تتعلق بهذه الجريمة.

وأشار المصدر إلى أن مصالح الشرطة القضائية تواصل تحريات وأبحاث ميدانية وتقنية مكثفة لتوقيف شخص ثالث يشتبه في كونه الفاعل الرئيسي أو المساهم المباشر في التنفيذ المادي لجريمة القتل التي كان ضحيتها الهالك.

 

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حوادث شوف تيفي العيون القتل العمد

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