سعد الدين العثماني: لم نتعرض لأي ضغظ خارجي لتعويم الدرهم ﻿

نفى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، نفيا قاطعا أن تكون حكومته اعتمدت نظام الصرف المرن للدرهم تحت إملاءات أي مؤسسة أو جهة دولية أو إقليمية.

شوف تيفي

نفى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، نفيا قاطعا أن تكون حكومته اعتمدت نظام الصرف المرن للدرهم تحت إملاءات أي مؤسسة أو جهة دولية أو إقليمية.

وعكس ما تم تداوله فإن رئيس الحكومة خرج عن صمته أمام خبراء صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي وخبراء عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية، خلال افتتاحه أشغال المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى حول ''التنمية الشاملة''، المنعقد يوم الثلاثاء بمراكش، قائلا ''دائما أقول، لما اتخذ المغرب قرار الانتقال من نظام صرف الدرهم الثابت إلى نظام صرف مرن، لم يفعل ذلك بإملاءات أي طرف، إنما انتقل إليه بقرار وطني شاركت فيه المؤسسات الوطنية المتدخلة في هذا الملف وذلك بعد تفكير دام أكثر من عشر سنوات''، مؤكدا أن هذا القرار ''اتخذ بطريقة إرادية وبعد تشاور وبعد اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنجاح الانتقال من النظام الثابت إلى المرن''، نافيا خضوع الحكومة لإملاءات صندوق النقد الدولي أو أي مؤسسة دولية أو إقليمية أخرى.