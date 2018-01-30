هذا ما قدمه الاتحاد الليبي لمنتخبه من أجل هزم المغرب ﻿

خصص الاتحاد الليبي لكرة القدم منحة مالية مهمة للاعبي المنتخب الليبي قصد هزم المغرب، حسب ما كشفت عنه يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الأربعاء.

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خصص الاتحاد الليبي لكرة القدم منحة مالية مهمة للاعبي المنتخب الليبي قصد هزم المغرب، حسب ما كشفت عنه يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الأربعاء.

وحل المنتخب الليبي بالدار البيضاء يوم أمس الإثنين على متن طائرة خاصة لمواجهة المنتخب المغربي، بعدما تمكن من هزم كبار المنتخبات منها الكونغو برسم ربع نهائي الشان.

تجدر الإشارة، إلى أن مباراة المغرب وليبيا ستجرى يوم غد الأربعاء على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال بمركب محمد الخامس بالدارالبيضاء، ويسعى الأخير إلى تكرار إنجاز سنة 2014 بجنوب إفريقيا حين توج باللقب على حساب غانا.