 إيقاف شخصين من أجل سرقة مادة النحاس وبيعه بالحي المحمدي ﻿
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إيقاف شخصين من أجل سرقة مادة النحاس وبيعه بالحي المحمدي

بتاريــخ : 31 يناير 2018 / 00:51 إيقاف شخصين من أجل سرقة مادة النحاس وبيعه بالحي المحمدي | حوادث و حقوق
إيقاف شخصين من أجل سرقة مادة النحاس وبيعه بالحي المحمدي
تمكنت فرقة الدراجين التابعة للأمن العمومي بالمنطقة الأمنية عين السبع-الحي المحمدي مساء يومه الثلاثاء في حدود الساعة السادسة مساء من إيقاف شخصين في الثلاثينات من العمر بتهمة سرقة كمية كبيرة من

شوف تيفي

تمكنت فرقة الدراجين التابعة للأمن العمومي بالمنطقة الأمنية عين السبع-الحي المحمدي مساء يومه الثلاثاء في حدود الساعة السادسة مساء من إيقاف شخصين في الثلاثينات من العمر بتهمة سرقة كمية كبيرة من النحاس داخل مصنع مُخصص بصناعة المادة المذكورة.

وأَضافت مصادر شوف تيفي، أن المصالح الأمنية تمكنت من إيقاف المعنيين بالأمر اللذين ينتميان لعصابة يتزعمها شخص ملقب بـ « ولد تيبيزا » تنشُط في السرقة، بعدما ضبطتهما وبحوزتهما النُحاس بسوق مونتيكي بالحي المحمدي كانا بصدد بيعه.

هذا وبعد إيقافهما تم الاحتفاظ بهما بمصلحة الشرطة القضائية بتعليمات من وكيل الملك وتم وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية، على أن يتم القبض على بقية العصابة التي أصدرت في حقهم مذكرة بحث وطنية.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي سبور سرقة النحاس

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