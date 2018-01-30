عاجل.. حالة استنفار قسوى بخنيفرة من بعد ما ضربوا جوج الناس حارس سيارات بموس ﻿

شهد الشارع المؤدي إلى المحطة الطرقية بمدينة خنيفرة قبل قليل واقعة خطيرة بعدما أقدم مجهولان الهوية على طعن حارس سيارات في عقده الثالث بثلاث طعنات على مستوى البطن والعنق.

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شهد الشارع المؤدي إلى المحطة الطرقية بمدينة خنيفرة قبل قليل واقعة خطيرة بعدما أقدم مجهولان الهوية على طعن حارس سيارات في عقده الثالث بثلاث طعنات على مستوى البطن والعنق.

وأضافت مصادرنا، أن الشاب أصيب بطعنات غادرة على يد شخصين قبل أن يلوذا بالفرار لوجهة غير معلومة. هذا وفور وقوع الحادث البشع. حلت بعين المكان المصالح الأمنية مرفوقين بالوقاية المدنية التي نقلت المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما تم فتح تحقيق للتعرف على هوية الجناة.

تجدر الإشارة إلى أن حالة استنفار قسوى يشهدها حي البام الذي كان شاهدا على الواقعة.