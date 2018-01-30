اعتقال بيدوفيليين بالصويرة وها شنو وقع ﻿

اهتزت الصويرة أخيرا على واقعتي اعتداء جنسي على الأطفال بطلاها متسول وجزار وشريكه أحالتهم المصالح الأمنية بالمدينة في ملفين متفرقين على الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي.

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اهتزت الصويرة أخيرا على واقعتي اعتداء جنسي على الأطفال بطلاها متسول وجزار وشريكه أحالتهم المصالح الأمنية بالمدينة في ملفين متفرقين على الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي.

وذكرت يومية الصباح في عددها ليوم غد الاربعاء، أن المتهم الأول مساعد جزار بحي التجزئة الخامسة ألقت عليه العناصر الأمنية القبض إثر شكاية تقدم بها والد طفل في الثالثة عشرة من عمره بعد تعرضه لاعتداء جنسي من قبل المتهم.

وداهمت المصالح الأمنية محل الجزارة الذي يعمل فيه المتهم ليتم اعتقاله وحجز هاتفه المحمول الذي كان يوثق فيه بالصوت والصورة عمليات الاعتداء الجنسي على الأطفال وعثرت فيه على مجموعة من الصور والفيديوهات التي لم يملك أمامها إلا الاعتراف بأفعاله رفقة شريك له تم اعتقاله هو الآخر.