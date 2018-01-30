 اعتقال بيدوفيليين بالصويرة وها شنو وقع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..تقرير رائع لBeIN SPORTS : أخر الإستعدادات المنتخب المغربي و الليبي للقمة العربية + التصريحات | بووز

بالفيديو..تقرير رائع لBeIN SPORTS : أخر الإستعدادات المنتخب المغربي و الليبي للقمة العربية + التصريحات

بالفيديو..منير الحمداوي ينال الرسمية في ثاني ظهور له بعد عودته للملاعب 30/01/2018 | بووز

بالفيديو..منير الحمداوي ينال الرسمية في ثاني ظهور له بعد عودته للملاعب 30/01/2018

بالفيديو..شاهد تقرير beiNsports عن اخر استعدادات المنتخبين السوداني والنيجيري لمواجهة نصف نهائي الشان + التصريحات | بووز

بالفيديو..شاهد تقرير beiNsports عن اخر استعدادات المنتخبين السوداني والنيجيري لمواجهة نصف نهائي الشان

توقيف شخص بالعيون للاشتباه في صلته بارتكاب جريمة القتل العمد | حوادث و حقوق

توقيف شخص بالعيون للاشتباه في صلته بارتكاب جريمة القتل العمد

سعد الدين العثماني: لم نتعرض لأي ضغظ خارجي لتعويم الدرهم | بوليتيك

سعد الدين العثماني: لم نتعرض لأي ضغظ خارجي لتعويم الدرهم

إيقاف شخصين من أجل سرقة مادة النحاس وبيعه بالحي المحمدي | حوادث و حقوق

إيقاف شخصين من أجل سرقة مادة النحاس وبيعه بالحي المحمدي

هــام للمغاربة و أخيرا..اللي غادي يضرب المرأة غادي يمشي الحبس ..هكذا تمت المصادقة على قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء | بوليتيك

هــام للمغاربة و أخيرا..اللي غادي يضرب المرأة غادي يمشي الحبس ..هكذا تمت المصادقة على قانون يتعلق

عاجل.. حالة استنفار قسوى بخنيفرة من بعد ما ضربوا جوج الناس حارس سيارات بموس | حوادث و حقوق

عاجل.. حالة استنفار قسوى بخنيفرة من بعد ما ضربوا جوج الناس حارس سيارات بموس

اعتقال بيدوفيليين بالصويرة وها شنو وقع | حوادث و حقوق

اعتقال بيدوفيليين بالصويرة وها شنو وقع

إلى الوزراء الجدد.. تعينتو.. ونوضو تخدمو

اعتقال بيدوفيليين بالصويرة وها شنو وقع

بتاريــخ : 31 يناير 2018 / 00:19 اعتقال بيدوفيليين بالصويرة وها شنو وقع | حوادث و حقوق
اعتقال بيدوفيليين بالصويرة وها شنو وقع
اهتزت الصويرة أخيرا على واقعتي اعتداء جنسي على الأطفال بطلاها متسول وجزار وشريكه أحالتهم المصالح الأمنية بالمدينة في ملفين متفرقين على الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي.

شوف تيفي

اهتزت الصويرة أخيرا على واقعتي اعتداء جنسي على الأطفال بطلاها متسول وجزار وشريكه أحالتهم المصالح الأمنية بالمدينة في ملفين متفرقين على الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي.

وذكرت يومية الصباح في عددها ليوم غد الاربعاء، أن المتهم الأول مساعد جزار بحي التجزئة الخامسة ألقت عليه العناصر الأمنية القبض إثر شكاية تقدم بها والد طفل في الثالثة عشرة من عمره بعد تعرضه لاعتداء جنسي من قبل المتهم.

وداهمت المصالح الأمنية محل الجزارة الذي يعمل فيه المتهم ليتم اعتقاله وحجز هاتفه المحمول الذي كان يوثق فيه بالصوت والصورة عمليات الاعتداء الجنسي على الأطفال وعثرت فيه على مجموعة من الصور والفيديوهات التي لم يملك أمامها إلا الاعتراف بأفعاله رفقة شريك له تم اعتقاله هو الآخر.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

حوادث وحقوق شوف تيفي الصويرة أمن بيدوفيل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

توقيف شخص بالعيون للاشتباه في صلته بارتكاب جريمة القتل العمد | حوادث و حقوق

توقيف شخص بالعيون للاشتباه في صلته بارتكاب جريمة القتل العمد

إيقاف شخصين من أجل سرقة مادة النحاس وبيعه بالحي المحمدي | حوادث و حقوق

إيقاف شخصين من أجل سرقة مادة النحاس وبيعه بالحي المحمدي

عاجل.. حالة استنفار قسوى بخنيفرة من بعد ما ضربوا جوج الناس حارس سيارات بموس | حوادث و حقوق

عاجل.. حالة استنفار قسوى بخنيفرة من بعد ما ضربوا جوج الناس حارس سيارات بموس

على الطريقة الهوليودية.. أربع مغربيات خطفوا سيدة فكاط كاط وها أشنو وقع ليهم فالمحكمة | حوادث و حقوق

على الطريقة الهوليودية.. أربع مغربيات خطفوا سيدة فكاط كاط وها أشنو وقع ليهم فالمحكمة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس :31 يناير 2018 | الطقس
منذ 51 دقيقة

أحوال الطقس :31 يناير 2018

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :31 يناير 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :31 يناير 2018 | شوف تيفي

أحدث الأثات المصرية بالمغرب بأثمنة مناسبة ( فيديو) | مال و أعمال

أحدث الأثات المصرية بالمغرب بأثمنة مناسبة ( فيديو)

بالفيديو..خريجية ستوديو دوزيمكاميليا..مشيت لأراب أيدل و لكن مكملتش وسعد لمجرد نموذج ناجح للفنان المغربي حيث هو اللي وصل الأغنية المغربية للعالمية | بــووز

بالفيديو..خريجية ستوديو دوزيم''كاميليا''..مشيت لأراب أيدل و لكن مكملتش وسعد لمجرد نموذج ناجح للفنان المغربي حيث هو اللي وصل الأغنية المغربية للعالمية

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..تقرير رائع لBeIN SPORTS : أخر الإستعدادات المنتخب المغربي و الليبي للقمة العربية + التصريحات | بووز
منذ 21 دقيقة

بالفيديو..تقرير رائع لBeIN SPORTS : أخر الإستعدادات المنتخب المغربي و الليبي للقمة العربية + التصريحات

بالفيديو..منير الحمداوي ينال الرسمية في ثاني ظهور له بعد عودته للملاعب 30/01/2018 | بووز

بالفيديو..منير الحمداوي ينال الرسمية في ثاني ظهور له بعد عودته للملاعب 30/01/2018

بالفيديو..شاهد تقرير beiNsports عن اخر استعدادات المنتخبين السوداني والنيجيري لمواجهة نصف نهائي الشان + التصريحات | بووز

بالفيديو..شاهد تقرير beiNsports عن اخر استعدادات المنتخبين السوداني والنيجيري لمواجهة نصف نهائي الشان

توقيف شخص بالعيون للاشتباه في صلته بارتكاب جريمة القتل العمد | حوادث و حقوق

توقيف شخص بالعيون للاشتباه في صلته بارتكاب جريمة القتل العمد

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.