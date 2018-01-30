 قيادي في الحركة الشعبية : أسماء استوزرت باسم الحركة الشعبية لا علاقة لها بالحزب نهائيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..تقرير رائع لBeIN SPORTS : أخر الإستعدادات المنتخب المغربي و الليبي للقمة العربية + التصريحات | بووز

بالفيديو..تقرير رائع لBeIN SPORTS : أخر الإستعدادات المنتخب المغربي و الليبي للقمة العربية + التصريحات

بالفيديو..منير الحمداوي ينال الرسمية في ثاني ظهور له بعد عودته للملاعب 30/01/2018 | بووز

بالفيديو..منير الحمداوي ينال الرسمية في ثاني ظهور له بعد عودته للملاعب 30/01/2018

بالفيديو..شاهد تقرير beiNsports عن اخر استعدادات المنتخبين السوداني والنيجيري لمواجهة نصف نهائي الشان + التصريحات | بووز

بالفيديو..شاهد تقرير beiNsports عن اخر استعدادات المنتخبين السوداني والنيجيري لمواجهة نصف نهائي الشان

توقيف شخص بالعيون للاشتباه في صلته بارتكاب جريمة القتل العمد | حوادث و حقوق

توقيف شخص بالعيون للاشتباه في صلته بارتكاب جريمة القتل العمد

سعد الدين العثماني: لم نتعرض لأي ضغظ خارجي لتعويم الدرهم | بوليتيك

سعد الدين العثماني: لم نتعرض لأي ضغظ خارجي لتعويم الدرهم

إيقاف شخصين من أجل سرقة مادة النحاس وبيعه بالحي المحمدي | حوادث و حقوق

إيقاف شخصين من أجل سرقة مادة النحاس وبيعه بالحي المحمدي

هــام للمغاربة و أخيرا..اللي غادي يضرب المرأة غادي يمشي الحبس ..هكذا تمت المصادقة على قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء | بوليتيك

هــام للمغاربة و أخيرا..اللي غادي يضرب المرأة غادي يمشي الحبس ..هكذا تمت المصادقة على قانون يتعلق

عاجل.. حالة استنفار قسوى بخنيفرة من بعد ما ضربوا جوج الناس حارس سيارات بموس | حوادث و حقوق

عاجل.. حالة استنفار قسوى بخنيفرة من بعد ما ضربوا جوج الناس حارس سيارات بموس

اعتقال بيدوفيليين بالصويرة وها شنو وقع | حوادث و حقوق

اعتقال بيدوفيليين بالصويرة وها شنو وقع

إلى الوزراء الجدد.. تعينتو.. ونوضو تخدمو

قيادي في الحركة الشعبية : أسماء استوزرت باسم الحركة الشعبية لا علاقة لها بالحزب نهائيا

بتاريــخ : 31 يناير 2018 / 00:09 قيادي في الحركة الشعبية : أسماء استوزرت باسم الحركة الشعبية لا علاقة لها بالحزب نهائيا | بوليتيك
قيادي في الحركة الشعبية : أسماء استوزرت باسم الحركة الشعبية لا علاقة لها بالحزب نهائيا
كشف محمد المرابط القيادي في الحركة الشعبية والوزير الأسبق في البيئة أن هنالك أسماء استوزرت باسم الحركة الشعبية في التعديل الحكومي الأخير لا علاقة لها بالحزب نهائيا، وأضاف المرابط في حوار مع

شوف تيفي:

كشف محمد المرابط القيادي في الحركة الشعبية والوزير الأسبق في البيئة أن هنالك أسماء استوزرت باسم الحركة الشعبية في التعديل الحكومي الأخير لا علاقة لها بالحزب نهائيا، وأضاف المرابط في حوار مع ''المشعل'' سينشر قريبا.. أن هذه التعيينات لشخصيات لا تمت للحزب بصلة ترك وقعا سلبيا جدا لدى الأطر الحركية ليس فقط على مستوى الحركة التصحيحية، بل أيضا لدى أطر تشتغل مع القيادة وتقدم ما في جهدها، هؤلاء أصيبوا بإحباط، وعلق القيادي الحركي الذي جمد أنشطته في الحزب أن مثل هذه الممارسات هي التي تدفع الناس للعزوف عن الانتخابات، وأنا أعرف مناضلين داخل الحركة الشعبية من أطباء وأساتذة ومهندسين ومحامين ولكن تم تهميشهم''. حسب تعبير المرابط.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب المرابط استوزار الحركة الشعبية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سعد الدين العثماني: لم نتعرض لأي ضغظ خارجي لتعويم الدرهم | بوليتيك

سعد الدين العثماني: لم نتعرض لأي ضغظ خارجي لتعويم الدرهم

هــام للمغاربة و أخيرا..اللي غادي يضرب المرأة غادي يمشي الحبس ..هكذا تمت المصادقة على قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء | بوليتيك

هــام للمغاربة و أخيرا..اللي غادي يضرب المرأة غادي يمشي الحبس ..هكذا تمت المصادقة على قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء

قوات من الجيش الصيني تحل بالمغرب | بوليتيك

قوات من الجيش الصيني تحل بالمغرب

بلغة الحكمة والإقناع.. أخنوش يوضح حقيقة صندوق التنمية القروية ويكشف المزايدات الخاوية ديال البيجيدي بالحجة والبرهان | بوليتيك

بلغة الحكمة والإقناع.. أخنوش يوضح حقيقة صندوق التنمية القروية ويكشف المزايدات الخاوية ديال ''البيجيدي'' بالحجة والبرهان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس :31 يناير 2018 | الطقس
منذ 50 دقيقة

أحوال الطقس :31 يناير 2018

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :31 يناير 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :31 يناير 2018 | شوف تيفي

أحدث الأثات المصرية بالمغرب بأثمنة مناسبة ( فيديو) | مال و أعمال

أحدث الأثات المصرية بالمغرب بأثمنة مناسبة ( فيديو)

بالفيديو..خريجية ستوديو دوزيمكاميليا..مشيت لأراب أيدل و لكن مكملتش وسعد لمجرد نموذج ناجح للفنان المغربي حيث هو اللي وصل الأغنية المغربية للعالمية | بــووز

بالفيديو..خريجية ستوديو دوزيم''كاميليا''..مشيت لأراب أيدل و لكن مكملتش وسعد لمجرد نموذج ناجح للفنان المغربي حيث هو اللي وصل الأغنية المغربية للعالمية

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..تقرير رائع لBeIN SPORTS : أخر الإستعدادات المنتخب المغربي و الليبي للقمة العربية + التصريحات | بووز
منذ 21 دقيقة

بالفيديو..تقرير رائع لBeIN SPORTS : أخر الإستعدادات المنتخب المغربي و الليبي للقمة العربية + التصريحات

بالفيديو..منير الحمداوي ينال الرسمية في ثاني ظهور له بعد عودته للملاعب 30/01/2018 | بووز

بالفيديو..منير الحمداوي ينال الرسمية في ثاني ظهور له بعد عودته للملاعب 30/01/2018

بالفيديو..شاهد تقرير beiNsports عن اخر استعدادات المنتخبين السوداني والنيجيري لمواجهة نصف نهائي الشان + التصريحات | بووز

بالفيديو..شاهد تقرير beiNsports عن اخر استعدادات المنتخبين السوداني والنيجيري لمواجهة نصف نهائي الشان

توقيف شخص بالعيون للاشتباه في صلته بارتكاب جريمة القتل العمد | حوادث و حقوق

توقيف شخص بالعيون للاشتباه في صلته بارتكاب جريمة القتل العمد

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.