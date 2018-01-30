قيادي في الحركة الشعبية : أسماء استوزرت باسم الحركة الشعبية لا علاقة لها بالحزب نهائيا ﻿

كشف محمد المرابط القيادي في الحركة الشعبية والوزير الأسبق في البيئة أن هنالك أسماء استوزرت باسم الحركة الشعبية في التعديل الحكومي الأخير لا علاقة لها بالحزب نهائيا، وأضاف المرابط في حوار مع

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كشف محمد المرابط القيادي في الحركة الشعبية والوزير الأسبق في البيئة أن هنالك أسماء استوزرت باسم الحركة الشعبية في التعديل الحكومي الأخير لا علاقة لها بالحزب نهائيا، وأضاف المرابط في حوار مع ''المشعل'' سينشر قريبا.. أن هذه التعيينات لشخصيات لا تمت للحزب بصلة ترك وقعا سلبيا جدا لدى الأطر الحركية ليس فقط على مستوى الحركة التصحيحية، بل أيضا لدى أطر تشتغل مع القيادة وتقدم ما في جهدها، هؤلاء أصيبوا بإحباط، وعلق القيادي الحركي الذي جمد أنشطته في الحزب أن مثل هذه الممارسات هي التي تدفع الناس للعزوف عن الانتخابات، وأنا أعرف مناضلين داخل الحركة الشعبية من أطباء وأساتذة ومهندسين ومحامين ولكن تم تهميشهم''. حسب تعبير المرابط.