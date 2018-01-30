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عـــاجل..العثور على ممثل سلسلة شهيرة مشنوقا وأنباء عن انتحاره

بتاريــخ : 30 يناير 2018 / 21:38 عـــاجل..العثور على ممثل سلسلة شهيرة مشنوقا وأنباء عن انتحاره | ثقافة و فنون
عـــاجل..العثور على ممثل سلسلة شهيرة مشنوقا وأنباء عن انتحاره
توفي الممثل الأمريكي الشاب مارك سيلنج بطل السلسلة التلفزيونية الشهيرة ''Glee'' يومه الثلاثاء عن عمر ناهز 35 سنة.

شوف تيفي

 

توفي الممثل الأمريكي الشاب مارك سيلنج بطل السلسلة التلفزيونية الشهيرة "Glee" يومه الثلاثاء عن عمر ناهز 35 سنة.

وحسب ما كشف عنه موقع "TMZ" الأمريكي فإن الشرطة الأمريكية عثرت على الممثل جثة هامدة بالقرب من النهر المجاور لمنزله بلوس أنجلوس.

وأَضاف المصدر ذاته، أن وفاة الممثل ليست طبيعية إذ تبين أن سبب الوفاة جاء نتيجة قيامه بشنق نفسه.

ورجحت التقارير ذاتها أن يكون الهالك قد أقدم على الانتحار بعدما أدانت المحكمة الأمريكية قبل عامين سلينج بحيازة فيديوهات إباحية لأطفال، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق باستغلال الأطفال جنسياً.

 

 

 

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ثقافة وفنون شوف تيفي انتحار ممثل أمريكي غلي

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