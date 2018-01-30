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غير متوقع.. ترامب يرفع الحظر على دخول مواطني 11 دولة وها شكون

بتاريــخ : 30 يناير 2018 / 20:54 غير متوقع.. ترامب يرفع الحظر على دخول مواطني 11 دولة وها شكون | دولي
غير متوقع.. ترامب يرفع الحظر على دخول مواطني 11 دولة وها شكون
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رفع الحظر على دخول مواطني 11 دولة ذات أغلبية مسلمة، تعتبر واشنطن أنها تشكل تهديدا لأمنها.

شوف تيفي

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رفع الحظر على دخول مواطني 11 دولة ذات أغلبية مسلمة، تعتبر واشنطن أنها تشكل تهديدا لأمنها.

ورفع الحظر من المنتظر أن تليه إجراءات أمنية مشددة وتوصيات لتعزيز السلامة خاصة على اللاجئين القادمين من تلك الدول، وفق ما ذكرت صحيفة ''واشنطن بوست'' الأمريكية.

ويشمل القرار الجديد 11 دولة هي، سوريا والعراق ومصر واليمن والصومال وليبيا والسودان وجنوب السودان ومالي وإيران وكوريا الشمالية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن فور توليه إدارة البيت الأبيض في يناير 2017، عن تعليق دخول مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى بلاده، وسط رفض من القضاء الأمريكي.

‫شوف تيفي

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ترامب أمريكا حظر سفر دول

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