على الطريقة الهوليودية.. أربع مغربيات خطفوا سيدة فكاط كاط وها أشنو وقع ليهم فالمحكمة ﻿

في سيناريو شبيه بفيلم سينمائي قامت أربع مغربيات مقيمات بمدينة ريجو كلابريا باختطاف والاعتداء على مواطنتهن البالغة من العمر 50 سنة، بعدما ارتبطت هذه الأخيرة بعلاقة عاطفية مع زوج إحدى المغربيات

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في سيناريو شبيه بفيلم سينمائي قامت أربع مغربيات مقيمات بمدينة ريجو كلابريا باختطاف والاعتداء على مواطنتهن البالغة من العمر 50 سنة، بعدما ارتبطت هذه الأخيرة بعلاقة عاطفية مع زوج إحدى المغربيات الأربع.

مصادر إسبانية كشفت أن مقاومة الضحية لهن ومحاولتها القفز من السيارة أثار انتباه العديد من السائقين الذين أشعروا مصالح الكربنييري التي أوفدت إحدى وحداتها لتقصي الأمر.

وأضافت المصادر ذاتها أنه قبل لحاق عناصر الكربنييري بهن، قامت الخاطفات الأربع بإنزال المختطفة بعدما أشبعنها ضربا وتم انتزاع مبلغ مالي قدره 650 يورو منها، إضافة إلى بعض الحلي التي كانت معها.

هذا وقد أسدلت محكمة فيبو فالنسيا بجهة كلابريا أمس الاثنين عن فصول هذه القضية، بعدما أدانت المهاجرات المغربيات بسنة ونصف سجنا نافذة، لتورطهن في عملية اختطاف مهاجرة مغربية أخرى والاعتداء عليها.