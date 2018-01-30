بعد استبعادها.. أحلام ضمن لجنة تحكيم برنامج ذو فويس ﻿

بعدما استبعدت مجموعة قنوات MBC الفنانة الإماراتية أحلام شمسي من برنامج اكتشاف النجوم ''ذو فويس'' في موسمه الرابع واستبدالها بالفنانة نوال الكويتية، وذلك شهر نونبر المنصرم، أعلنت هذا الأٍسبوع قنوات

شوف تيفي

بعدما استبعدت مجموعة قنوات MBC الفنانة الإماراتية أحلام شمسي من برنامج اكتشاف النجوم ''ذو فويس'' في موسمه الرابع واستبدالها بالفنانة نوال الكويتية، وذلك شهر نونبر المنصرم، أعلنت هذا الأٍسبوع قنوات MBC عن تواجد الفنانة أحلام ضمن لجنة تحكيم البرنامج.

وجاءت تغريدة مجموعة MBC عبر الحساب الرسمي على ''تويتر'' لتؤكد أن عاصي الحلاني وأحلام ومحمد حماقي وإليسا هم من سيتولون مهمة تدريب الأصوات في الموسم الجديد من البرنامج.

وقالت المجموعة، أن برنامج ذو فويس سينطلق في العاشر من فبراير المقبل عبر شاشتي MBC1 و MBC مصر.

ومن جهتها، هاجمت نوال الكويتية إدارة MBC، قائلة، « تفاجأت بنشر أسماء المحكمين من دون وجود اسمي، هذا التصرف يفتقد للأصول المهنيه والاحترافية ».