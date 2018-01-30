سلامي : مفاوضات جنوى مع الياميق لازالت مستمرة ﻿

قال جمال سلامي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، أن جواد الياميق لاعب رسمي منذ انطلاق التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين، وليس فقط في ربع النهائي، مؤكدا أنه لاعب مهم داخل المجموعة

" شوف سبور"

قال جمال سلامي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، أن جواد الياميق لاعب رسمي منذ انطلاق التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين، وليس فقط في ربع النهائي، مؤكدا أنه لاعب مهم داخل المجموعة ويعتبر من أجود المدافعين المغاربة.

وأكد سلامي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين أمام ليبيا، أن الياميق يمر من أحسن الفترات في مسيرته الرياضية موضحا أن غيابه عن المباراتين في دور المجموعات يعود فقط لتوقيفه بسبب البطاقات الصفراء وتعرضه لآلام على مستوى الظهر.

وبخصوص العروض التي توصل بها لاعب فريق الرجاء، كشف مدرب المنتخب المحلي لكرة القدم، أن اللاعب توصل بالعديد من العروض الرسمية ، ولاتزال المفاوضات مستمرة مع الفريق الإيطالي جنوى إلا أن الأولوية الآن تبقى في التتويج باللقب الإفريقي.

وتابع قائلا :" كل اللاعبين يرغبون في المشاركة في كأس العالم 2018 وبالتالي فإن التركيز منصب على المنتخب المحلي .. كما أن المفاوضات لا زالت مستمرة لضمان احترافه خارج البطولة ".