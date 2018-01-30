القرطاس يلعلع بالبيضاء: شرطي يطلق الرصاص على شخص خطير ﻿

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اضطر ضابط شرطة ممتاز يعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الثلاثاء، لاستعمال سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لتوقيف شخص كان في حالة اندفاع قوية، وعرض حياة

"شوف تيفي"+"و م ع"


اضطر ضابط شرطة ممتاز يعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الثلاثاء، لاستعمال سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لتوقيف شخص كان في حالة اندفاع قوية، وعرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير بواسطة السلاح الأبيض بمنطقة عين السبع.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه به كان في حالة تخدير متقدمة ويحمل سكينا من الحجم الكبير، استعمله في اعتراض مسار سيارة أجرة وتكسير زجاجها الأمامي، كما ألحق أضرارا مادية بسيارة أخرى، قبل أن تتدخل دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة وهدد عناصر الأمن، مما اضطر ضابط شرطة ممتاز لاستخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المشتبه به على مستوى الأطراف السفلى، مما مكن من توقيفه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، نقل المشتبه به إلى قسم المستعجلات بالمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في انتظار إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية لمواصلة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.



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