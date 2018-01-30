بلغة الحكمة والإقناع.. أخنوش يوضح حقيقة صندوق التنمية القروية ويكشف المزايدات الخاوية ديال ''البيجيدي'' بالحجة والبرهان ﻿

في جلسة كان من المفروض فيها الإستماع لعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مساء اليوم الثلاثاء داخل أشغال لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، زاغ النقاش

شـــوف تيفي:

في جلسة كان من المفروض فيها الإستماع لعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مساء اليوم الثلاثاء داخل أشغال لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، زاغ النقاش بأعضاء من حزب العدالة والتنمية عن سكة العمل الرقابي والتشريعي حول طرق تدبير صندوق تنمية العالم القروي، لتتحول أشغال الجلسة إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية مع الوزير، تؤكد مصادر ''شوف تيفي''.

وأوضحت مصادرنا الموثوقة ، أن توصيات اللجنة التي تهم صندوق التنمية القروية كانت آخر هم لدى أعضاء اللجنة المحسوبين على حزب العدالة والتنمية، معتبرة أن غاية مجيئهم لأشغال الجلسة كانت الغاية منها فقط المزايدة وتصفية حسابات مع الوزير أخنوش، بكيفية مفضوحة وبعيدة عن الواقع، وفقا للمصادر ذاتها.

وكان أخنوش قد أكد على هامش أشغال هذه اللجنة، أنه لا يمكن ضم صندوق التنمية القروية لصندوق التأهيل الإجتماعي، مستحضرا في ذلك واقع الإختلافات المتعددة والكثيرة بين الصندوقين على مستوى المهام ومجالات التدخل، حيث أوضح لمن يهمه الأمر، أن صندوق التأهيل الإجتماعي أحدث على أساس مخصص لإجراء التعديلات والتعديلات اللازمة لتنفيذ برامج التأهيل الإجتماعي، إذ تم إنشاؤه في سنة 2016 لفترة محددة في 12 سنة، يبرز الوزير في إيضاحاته بهذا الخصوص.

في هذا الصدد، قال أخنوش أن الحكومة لا يمكنها أن تقوم اليوم بدعم التنمية القروية بتدبير زمني محدد، بحكم أن التفكير حول ورش التنمية القروية ينخرط، حسب الوزير، في إطار رؤية طويلة الأمد وبعيدا عن التدخلات المحددة والمتفرقة، مبرزا أن صندوق التأهيل الإجتماعي غير موجه فقط للعالم القروي، وبالتالي يمكن أن يعمل في المجال الحضري، في حين أن صندوق التنمية القروية هو صندوق مخصص بشكل مطلق للعالم القروي والمناطق الجبلية، كما أنه يدعم رؤية استراتيجية شاملة، توضح مصادرنا بعدما أشارت إلى أن أخنوش أكد في حديثه أن دور وزارته يتمثل في شرح إمكانية تطبيق التوصيات أولا، لأن مسؤولية التنفيذ تقع على عاتقها، وذلك خارج أي حسابات أو مزايدات سياسية.

ويذكر أن لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب، قدمت توصيات بشأن صندوق التنمية القروية فيما يتعلق بتقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي تم عرضه في شهر يوليوز من سنة 2017، إذ غطى التقرير الفترة الممتدة من 2005 إلى 2015، كما تم توظيف صندوق التنمية القروية خلال هذه الفترة بصورة متفرقة ووزعت أمواله على عدة وزارات.

وتفيد مصادر شوف تيفي أنه منذ تولت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المسؤولية على صندوق التنمية القروية، شهد الصندوق تحولا عميقا وتغييرا جذريا في حكامته من حيث الإجراءات والهيكلة واستخدام التكنولوجيات الجديدة والمعلوماتية لتنفيذ المشاريع وتتبع ورصد الإجراءات المتخذة، وهو الأمر الذي يتيح أمام الصندوق فرص حكامة جديدة تضمن إدارة أكثر وكفاءة وشفافية ورصيد رئيسي لتنمية العالم القروي.

كما تجدر الإشارة إلى أن رد الوزارة الوصية في شأن توصية لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب والمتعلقة بمقايسة صندوق التنمية القروية بصندوق التأهيل الإجتماعي، كان واضحا يتحدد في عدم إمكانية تحقيق هذه التوصية لأسباب منها اختلاف مهام ومجالات تدخل الصندوقين.