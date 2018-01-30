عاجل..النيابة العامة تفجرها خلال محاكمة ناصر الزفزافي وتكشف عن وجود مكالمة هاتفية تربط حراك الريف بالبوليساريو ﻿

كشف موفد ''شوف تيفي'' إلى استئنافية مدينة الدار البيضاء، أن ممثل النيابة، طرح سؤالا قبل قليل من يومه الثلاثاء، خلال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، بخصوص مكالمة هاتفية جمعت بين المعتقل ''محمد فاضيل'' وشخص

"شوف تيفي"

كشف موفد "شوف تيفي" إلى استئنافية مدينة الدار البيضاء، أن ممثل النيابة، طرح سؤالا قبل قليل من يومه الثلاثاء، خلال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، بخصوص مكالمة هاتفية جمعت بين المعتقل "محمد فاضيل" وشخص يدعى "حسين الإدريسي" والتي تشير مضامينها إلى دعم البوليساريو للحراك بالمال.

وأوضح الموفد أن ممثل النيابة العامة، طرح هذا السؤال بالرغم من اعتراض هيئة الدفاع عن المعتقلين وخاصة النقيب عبد الرحيم الجامعي.

وأكد الموفد بأن القاضي، قرر عدم مناقشة مضمون المكالمة حتى يتم إحضار مترجم يتكلف بترجمتها من الريفية إلى العربية.

وأبرز موفد "شوف تيفي" أن المعتقل محمد فاضيل، قال خلال الاستماع له بأن المكالمة التي تمت بينه وبين الإدريسي، كان هدفها التهكم على تصريحات الأغلبية الحكومية التي وصفت الحراك بالانفصال وتلقي أموال خارجية.