حصري وبالفيديو والصور..الثلوج تحاصر مواطنين بالمغرب العميق وها شنو واقع ليهم ﻿

كشف بودجاج مولاي إدريس رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع تونيفت، في اتصال له مع ''شوف تيفي'' يومه الثلاثاء، أن ساكنة منطقة تونفيت النائية التابعة لإقليم ميدلت، محاصرة منذ أمس الإثنين، بسبب

''شوف تيفي''

كشف بودجاج مولاي إدريس رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع تونيفت، في اتصال له مع ''شوف تيفي'' يومه الثلاثاء، أن ساكنة منطقة تونفيت النائية التابعة لإقليم ميدلت، محاصرة منذ أمس الإثنين، بسبب تساقط الثلوج.

وأوضح المتحدث أن ساكنة المنطقة النائية وجدت نفسها وحيدة، بعد أن عجزت السلطات المحلية في الوصول إليها، مشيرا إلى أن شخصين فارقا الحياة داخل منزليهما، حيث تم العثور عليهما جثتين هامدتين، وقد فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه الوفاة.

وأبرز المتحدث كذلك أن هناك نساء حوامل بالمنطقة ومرضى، داعيا السلطات المحلية إلى التدخل الفوري وتقديم يد المساعدة للساكنة.