 عمالة إقليم أزيلال تفند مقطع فيديو ''افترائي'' حول وفاة سيدة بمنطقة زاوية أحنصال بالإقليم جراء سوء الأحوال الجوية ﻿
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عمالة إقليم أزيلال تفند مقطع فيديو ''افترائي'' حول وفاة سيدة بمنطقة زاوية أحنصال بالإقليم جراء سوء الأحوال الجوية

بتاريــخ : 30 يناير 2018 / 17:39 عمالة إقليم أزيلال تفند مقطع فيديو افترائي حول وفاة سيدة بمنطقة زاوية أحنصال بالإقليم جراء سوء الأحوال الجوية | مجتمع
عمالة إقليم أزيلال تفند مقطع فيديو ''افترائي'' حول وفاة سيدة بمنطقة زاوية أحنصال بالإقليم جراء سوء الأحوال الجوية
فندت عمالة إقليم أزيلال، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو ''افترائي'' حول وفاة سيدة بمنطقة زاوية أحنصال بإقليم أزيلال جراء سوء الأحوال الجوية، وعدم تدخل السلطات لتقديم المساعدة، مؤكدة أن الواقعة

  ''شوف تيفي''+''و م ع''

 فندت عمالة إقليم أزيلال، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو ''افترائي'' حول وفاة سيدة بمنطقة زاوية أحنصال بإقليم أزيلال جراء سوء الأحوال الجوية، وعدم تدخل السلطات لتقديم المساعدة، مؤكدة أن الواقعة الموثقة بالفيديو المذكور، تتعلق بسيدة حامل كانت تعاني من مشاكل صحية تم نقلها بسيارة الإسعاف للمستشفى الإقليمي بأزيلال،ليتم التكفل طبيا بها لتضع مولودتها في ظروف عادية.

 وذكرت العمالة، في بيان توضيحي، أن بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) وكذا بعض الحسابات على موقع (يوتيوب)، تداولت ''مقطع فيديو مرفوق بعناوين وتعليقات تدعي، بشكل افترائي، وفاة سيدة بمنطقة زاوية أحنصال بإقليم أزيلال جراء سوء الأحوال الجوية، وعدم تدخل السلطات لتقديم المساعدة''، مضيفة أنه دحضا لهذه الادعاءات والمزاعم، وتنويرا للرأي العام بهذا الخصوص، فإن السلطات المحلية لإقليم أزيلال تؤكد أن ''الواقعة الموثقة بالفيديو المذكور، تعود لتاريخ 18 يناير 2018، وتتعلق بسيدة حامل بدوار اكرض سديدن - تغيغيت، جماعة زاوية أحنصال، دائرة أزيلال، كانت تعاني من مشاكل صحية، حيث تدخلت سيارة الإسعاف لنقلها للمستشفى الإقليمي بأزيلال، ليتم التكفل طبيا بها لتضع مولودتها في ظروف عادية''.

 وأبرزت أنه ''نظرا لصعوبة المسالك المؤدية إلى غاية مكان تواجد السيدة المعنية، والذي زاد من وعورة الولوج إليه تساقط كميات مهمة من الثلوج وتردي الأحوال الجوية، التي حالت أيضا دون تدخل أية وسيلة نقل أخرى، فقد تطلب إسعاف السيدة حملها إلى غاية أحد المسالك الطرقية حيث كانت سيارة الإسعاف في انتظارها، وهو الأمر الذي استغله بعض الأشخاص، بسوء نية، لتصوير هذه الوقائع والادعاء افتراء أن المعنية بالأمر توفيت أثناء حملها وسط الثلوج''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الثلوج زاوية أحنصال تساقط الثلوج المسالك الطريقية

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