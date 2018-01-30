هذا ما قاله بدر بانون عن العروض التي تلقاها ﻿

قال بدر بانون مدافع الرجاء البيضاوي لكرة القدم، يومه الثلاثاء خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة المنتخب المغربي ونظيره الليبي برسم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، أنه لا يفكر في العروض التي تلقاها

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قال بدر بانون مدافع الرجاء البيضاوي لكرة القدم، يومه الثلاثاء خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة المنتخب المغربي ونظيره الليبي برسم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، أنه لا يفكر في العروض التي تلقاها خلال الميركاتو الشتوي الجاري، قائلا « أنا مهتم بالمباريات التي أخوضها رفقة المنتخب الوطني، ولا أفكر بتاتا في العروض التي أتوصل بها من مختلف الأندية العربية ».

وأضاف المُدافع المُخضرم « العروض التي توصلت بها رسميا لا ترقى لمستوى تطلعاتي الاحترافية ».

تجدر الإشارة، إلى أن بدر بانون سبق له وأن توصل بعروض مغرية من الأهلي المصر والترجي التونسي.





