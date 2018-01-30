اعتقال رئيس جماعة ينتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية داخل فندق بالجديدة ﻿

قامت المصالح الأمنية بمدينة الجديدة، خلال الساعات الأولى من يومه الثلاثاء، بإيقاف ''م.ع'' رئيس جماعة ملعب بإقليم الرشيدية والذي يشغل كذلك منصب المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

"شوف تيفي"

قامت المصالح الأمنية بمدينة الجديدة، خلال الساعات الأولى من يومه الثلاثاء، بإيقاف "م.ع" رئيس جماعة ملعب بإقليم الرشيدية والذي يشغل كذلك منصب المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة درعة تافيلالت، وذلك بسبب صدور مذكرة بحث في حقه للاشتباه في علاقته بتزوير وثائق رسمية.

وحسب مصادر محلية فقد تم إيقاف المذكور داخل فندق مصنف بمدينة الجديدة، مشيرة إلى أن اعتقاله جاء على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية استعمال وثائق مزورة من أجل الطعن أمام المحكمة الدستورية في نتائج الانتخابات التشريعية.

وأكدت المصادر ذاتها أن هناك مذكرات بحث كذلك من أجل اعتقال آخرين، تورطوا في أدائهم لشهادة زور من بينهم مستشارين بجماعة ملعب.