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مثير.. حتى لا يدخل السجن: سعد المجرد يعرض 100 مليون سنتيم على الفتاة التي تتابعه بفرنسا

بتاريــخ : 30 يناير 2018 / 16:16 مثير.. حتى لا يدخل السجن: سعد المجرد يعرض 100 مليون سنتيم على الفتاة التي تتابعه بفرنسا | ثقافة و فنون
مثير.. حتى لا يدخل السجن: سعد المجرد يعرض 100 مليون سنتيم على الفتاة التي تتابعه بفرنسا
عقد مساعد الفنان المغربي سعد المجرد، في 15 يناير الجاري، لقاء مع المغربية إلهام أبوزيد والتي رفعت دعوى قضائية على الفنان طالبته من خلالها بتعويضها ماديا عقب إلغاء الحفلة التي كان سيحييها الفنان قبل

"شوف تيفي"

عقد مساعد الفنان المغربي سعد المجرد، في 15 يناير الجاري، لقاء مع المغربية إلهام أبوزيد والتي رفعت دعوى قضائية على الفنان طالبته من خلالها بتعويضها ماديا عقب إلغاء الحفلة التي كان سيحييها الفنان قبل اعتقاله، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "ميديا بار" الفرنسي.

وأوضح الموقع الفرنسي أن اللقاء تم عقده بمقهى بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث عرض مساعد المجرد على إلهام بوزيد بمنحها مبلغ 100 مليون سنتيم في البداية، والالتزام بمنحها باقي المبلغ مباشرة بعد نهاية القضية مع "لورا بريول".

وأكد المصدر ذاته أن مساعد المجرد، اشترط على إلهام بوزيد عدم الخروج إلى وسائل الإعلام مستقبلا مقابل منحها المبلغ المالي المذكور.



‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي إلهام بوزيد العاصمة الفرنسية ميديا بار سعد المجرد

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