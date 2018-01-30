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وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية « دور القيادة في سلسلة إصلاح وتحديث الإدارات العمومية »

بتاريــخ : 30 يناير 2018 / 16:05 وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية « دور القيادة في سلسلة إصلاح وتحديث الإدارات العمومية » | اقتصاد
وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية « دور القيادة في سلسلة إصلاح وتحديث الإدارات العمومية »
ينظم المركز الإفريقي للتدريب الإداري في الإنماء والمدرسة الوطنية العليا للإدارة ندوة حول « دور القيادة في سلسلة إصلاح وتحديث الإدارات العمومية على ضوء مبادئ الحكامة العمومية المسؤولية من 29 إلى 31

شوف تيفي

ينظم المركز الإفريقي للتدريب الإداري في الإنماء والمدرسة الوطنية العليا للإدارة ندوة حول « دور القيادة في سلسلة إصلاح وتحديث الإدارات العمومية على ضوء مبادئ الحكامة العمومية المسؤولية من 29 إلى 31 يناير بمقر المدرسة الوطنية العليا للإدارة في الرباط، وذلك بحضور محمد بنعبد القادر الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية رئيس المجلس الإداري للإنماء كافراد وستيفان وني مواندجو المدير العام للمركز ورشيد الملياني مدير المدرسة الوطنية العليا للإدارة.

وفي هذا الصدد، قال محمد بنعبد القادر وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في كلمته أن المغرب انخرط في سلسلة من الإصلاحات المهيكلة طبقا للتوجهات الملكية وتفعيل منهجية تعتمد على الوظيفة والكفاءات وتقييم الأداء وتعزيز التكوين المستمر والرفع من مهنية الموظفين.

هذا وستعقد اللجنة التنفيذية لـ « الكافراد » منظمة إفريقية يلتئم فيها الوزراء المكلفون بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري اجتماعها الاستثنائي يوم غد الأربعاء بالرباط.

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شوف تيفي اقتصاد الندوة الإفريقية إصلاح تحديث الإدارات العمومية

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