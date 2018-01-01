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انــفراد..خبر غير سار و صـــادم تلقاه مول الكاسكيطة داخل السجن

بتاريــخ : 30 يناير 2018 / 15:56 انــفراد..خبر غير سار و صـــادم تلقاه مول الكاسكيطة داخل السجن | حوادث و حقوق
انــفراد..خبر غير سار و صـــادم تلقاه مول الكاسكيطة داخل السجن
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، وجهت اتهامات جديدة لمحمد السكاكي الملقب بمول الكاسكيطة.

شـــوف تيفي:م غ

 علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، وجهت اتهامات جديدة لمحمد السكاكي الملقب بمول الكاسكيطة.

 و كشفت مصادرنا يومه الثلاثاء، أن من بين التهم الجديدة التي تلقاها الملقب بمول الكاسكيطة" و هو داخل السجن "التماس الإحسان بطريقة غير شرعية" بالإضافة إلى مجموعةمن الشكايات الجديدة التي تتهمه بالنصب و الاحتيال.

 و قد تم تحديد أول جلسة لمول الكاسكيطة يوم الإثنين الماضي ،حيث سيمثل في حالة اعتقال أمام النيابة العامة.

 و كانت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات قد أدانت البودكاست الشهير محمد السكاكي الملقب بـ "مول الكاسكيطة" بالسجن النافذ لسنة واحدة وغرامة مالية قدرها ألفي درهم و كان من المفروض أن يغادر السجن بعد 5 أشهر لولا التهم الجديدة.

 تجدر الإشارة إلى أن "مول لكاسكيطة"، تمت متابعته بمجموعة من التهم من بينها النصب والاحتيال والخيانة الزوجية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السجن سطات السكاكي مول الكاسيكطة

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