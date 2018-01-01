انــفراد..خبر غير سار و صـــادم تلقاه مول الكاسكيطة داخل السجن ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، وجهت اتهامات جديدة لمحمد السكاكي الملقب بمول الكاسكيطة.

شـــوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، وجهت اتهامات جديدة لمحمد السكاكي الملقب بمول الكاسكيطة.

و كشفت مصادرنا يومه الثلاثاء، أن من بين التهم الجديدة التي تلقاها الملقب بمول الكاسكيطة" و هو داخل السجن "التماس الإحسان بطريقة غير شرعية" بالإضافة إلى مجموعةمن الشكايات الجديدة التي تتهمه بالنصب و الاحتيال.

و قد تم تحديد أول جلسة لمول الكاسكيطة يوم الإثنين الماضي ،حيث سيمثل في حالة اعتقال أمام النيابة العامة.

و كانت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات قد أدانت البودكاست الشهير محمد السكاكي الملقب بـ "مول الكاسكيطة" بالسجن النافذ لسنة واحدة وغرامة مالية قدرها ألفي درهم و كان من المفروض أن يغادر السجن بعد 5 أشهر لولا التهم الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن "مول لكاسكيطة"، تمت متابعته بمجموعة من التهم من بينها النصب والاحتيال والخيانة الزوجية.