مثير..شوفو الزهر كيداير: نجار ربح مليار سنتيم ومات ﻿

فارق رجل أمريكي، الحياة، بعد 3 أسابيع من استلامه جائزة اليانصيب التي بلغت مليون دولار، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''روسيا اليوم'' يومه الثلاثاء.

''شوف تيفي''

فارق رجل أمريكي، الحياة، بعد 3 أسابيع من استلامه جائزة اليانصيب التي بلغت مليون دولار، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''روسيا اليوم'' يومه الثلاثاء.

وأوضح الموقع الروسي في كشفه عن التفاصيل أن الأمر يتعلق بنجار أمريكي يدعى دونالد سافاستانو يبلغ من العمر 51 عاما ، ينحدر من مدينة سيدني في نيويورك، اشترى بطاقة يانصيب احتفالية بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة بقيمة 10 دولارات، وبعدما أزال الطبقة الواقية على البطاقة، فوجئ بفوزه بمليون دولار.

وأكد الموقع المذكور أن النجار الأمريكي ولكي يحصل على المبلغ بسرعة، تنازل عن جزء من الجائزة بحسب قوانين اليانصيب في أمريكا، وتسلم مبلغ 661.8 ألف دولار، إلا أن الموت فاجأه بعد تسلمه الجائزة، بسبب إصابته بمرض السرطان الذي اكتشفه الأطباء في مراحل متأخرة.