ود البيجيديين.. سلاح بنشماش لضمان استمراره في المنصب الرفيع ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' من مصادرها البرلمانية، بمعطيات تفيد أن رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش يعمل جاهدا في كواليس المؤسسة التشريعية للتقرب من فريق البيجيدي وكسب وده داخل القبة، وذلك بالنظر لتمتعه

شـــوف تيفي:

توصلت "شوف تيفي" من مصادرها البرلمانية، بمعطيات تفيد أن رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش يعمل جاهدا في كواليس المؤسسة التشريعية للتقرب من فريق البيجيدي وكسب وده داخل القبة، وذلك بالنظر لتمتعه بالقوة العددية الضامنة لاستمراريته في منصب رئاسة الغرفة الثانية للبرلمان، حفاظا على موقعه الرفيع كرابع رجل في تراتبية هرم الدولة، توضح مصادرنا.

وكشفت ذات المصادر ، أن بنشماش الذي أثار الجدل مؤخرا بشنه لحروب قضائية ضد عدد من الصحفيين، يراهن على دعم إخوان العدالة والتنمية، في ظل عدم وضوح الرؤية لدى حزب الإستقلال الذي يشكل المنافس الأقوى لحزب "البام" الذي يمثله حكيم بنشماش، في سباق الترشيح لهذا المنصب الرفيع، خصوصا أن عجز حزب علال الفاسي لحدود الساعة عن تحديد موقعه داخل الخريطة السياسية الحالية، بعد انتخاب قيادته الجديدة، يجعل قيادي حزب "البام" في وضعية أفضل مقارنة بمنافسيه، للإستمرار في منصب رئاسة مجلس المستشارين، تبرز المصادر ذاتها.