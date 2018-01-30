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صحيفة فرنسية تكشف تفاصيل صفقة الياميق وجنوى

بتاريــخ : 30 يناير 2018 / 15:34 صحيفة فرنسية تكشف تفاصيل صفقة الياميق وجنوى | سبور
صحيفة فرنسية تكشف تفاصيل صفقة الياميق وجنوى
كشفت صحيفة فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن صفقة انتقال جواد الياميق لاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، لم تنته بعد وهناك إمكانية إنجاحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

'' شوف سبور''

كشفت صحيفة فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن صفقة انتقال جواد الياميق لاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، لم تنته بعد وهناك إمكانية إنجاحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت صحيفة ''ليكيب'' الفرنسية فإن صفقة الياميق كانت ستكلف النادي الإيطالي مبلغ 1.6 مليون أورو، موضحة أن اللاعب سيحصل على مبلغ 800 ألف أورو إضافة إلى مجموعة من الامتيازات، إضافة الشرط الجزائي الذي كان سيدفعه نادي جنوى لإدارة الرجاء والمقدر بـ 800 ألف أورو.

ووقع الياميق يوم الأحد الماضي على عقد انتقاله لتتوقف المفاوضات بسبب رفض سعيد حسبان انتقال اللاعب بقيمة 500 ألف أورو.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب جواد الياميق

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