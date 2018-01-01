''ضريبة الشاشة''.. اغتيال الصحافة الإلكترونية ﻿

في خطوة غير مفهومة تروم الإجهاز على منابر الصحافة الإلكترونية وهي لا تزال في مهدها، تم تضمين القانون المالي الجديد لإجراء خطير يصطلح عليه ''ضريبة الشاشة'' يقضي بفرض رسم جبائي بنسبة 5 في المئة يقتطع

شـــوف تيفي:

في خطوة غير مفهومة تروم الإجهاز على منابر الصحافة الإلكترونية وهي لا تزال في مهدها، تم تضمين القانون المالي الجديد لإجراء خطير يصطلح عليه ''ضريبة الشاشة'' يقضي بفرض رسم جبائي بنسبة 5 في المئة يقتطع من قيمة الإعلانات التي تعرض على أي موقع إلكتروني، وهو الإجراء الذي لا يمكن فصله عن سياق مايعتمل ضد الجسم الصحفي ببلادنا.

المثير في ''ضريبة الشاشة'' التي تسللت بقدرة قادر، وعن سبق إصرار وترصد، إلى قانون المالية دون فتح قنوات تشاور مع نقابة الصحافيين ولا مع نقابات الناشرين، هو أن فريق حزب الأصالة والمعاصرة المعارض بمجلس النواب هو من تبنى هذه الفكرة الضريبية، التي لقيت ترحيبا لدى الحكومة ووزارة الإقتصاد والمالية التي يقودها محمد بوسعيد، خصوصا إذا علمنا أن هذا الأخير سبق له في حادث غريب وغير مسبوق في تاريخ المغرب السياسي، أن اتصل بالأمين العام للبام إلياس العماري قبل شهرين، لكى يطلب منه إعطاء الأوامر لفريقه النيابي لسحب اعتراضه على قانون المالية لدى المجلس الدستوي، فتم الأمر كما أراد بوسعيد ومر القانون المالي بعيوبه وزلاته التي انظافت إليها هفوة ''ضريبة الشاشة''.

هذا المنطق الغريب في تدبير الشأن العام وقضايا المؤسسات الحيوية ببلادنا، كما هو حال المؤسسات الإعلامية والصحفية، يدفعنا للتساؤل صراحة حول ما إذا كانت القضايا التي تثيرها الصحافة الوطنية في صدد عدد من الملفات الشائكة كتعدد الأجور والتعويضات والثراء الفاحش والفساد المالي وغيره من المواضيع ذات الصلة باستنزاف المال العام في بلد لازالت فيه معدلات البطالة مقلقة والفوارق المجالية صارخة، تزعج بالفعل السواد الأعظم من طبقتنا السياسية، وتجعل البعض منهم يتحسسون رؤوسهم.

واقع مقلق وخطير حقا، دفع بالمكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، للتعبير عن قلقه من الأوضاع التي يعيشها قطاع الصحافة بشقيه الورقي والإلكتروني، مما حول أزمته المتفاقمة إلى قضية وجود وصراع من أجل البقاء، حيث أوضح بلاغ للمكتب أنه بدل تعزز السلطات العمومية، التي تربطها شراكة استراتيجية مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، دعمها لصحافتها الوطنية وتوفي بالتزاماتها المسطرة في المخطط الاستعجالي المتفق عليه قبيل نهاية ولاية الحكومة السابقة، بادرت إلى إجراء ضريبي خطير وعبثي وغير مفهوم، بتوسيع رسم الشاشة الذي كان يؤدى على الإعلان التجاري في التلفزيون إلى الصحافة الإلكترونية، معتبرة أن كل الهواتف والحواسيب وغيرها شاشات، وأن على الناشر أن يؤدي 5٪ من مجموع مداخيله الإعلانية كل شهر لإدارة الضرائب قبل حتى أن يستخلص ثمن الإعلان من المعلن، مما يعد ضربة موجعة للصحافة الإلكترونية ستجعلها أسوأ حالا من نظيرتها الورقية المكلومة.

وشدد البلاغ على أن هذا الإجراء يأتي في الوقت الذي تتغاضى فيه الحكومة عن العملاقين العالميين “غوغل” و”فيسبوك”، اللذين اضطرتهما دول عديدة إلى مساهمات بالملايير في صناديق لدعم صحافتها المحلية.

ويضيف البلاغ، أنه يأتي هذا في الوقت الذي كان ناشرو الصحف المغاربة ينتظرون الرفع الملموس من الدعم العمومي للصحافة في إطار العقد البرنامج، والذي لا يتجاوز ستة ملايير ونصف المليار سنويا، في الوقت الذي تقدم فرنسا مثلا لصحافتها دعما يصل إلى 1500 مليار سنتيم سنويا، ناهيك عن التماطل في الاستجابة لمطلب ملح لإحداث صندوق لتنمية القراءة، قد يكون السبيل الوحيد لاستمرار الصحافة الورقية في هذا البلد.

ومما يزيد من استغراب الناشرين أنه في خضم هذا الخطر الداهم الذي يهدد وجود الصحافة، وهي إحدى ركائز الديمقراطية، تواصل الحكومة فتح أوراش للمزيد من القوانين الزجرية الخاصة بالصحافة، فبعدما مررت مشروع قانون رحلت بموجبه جزءا من المادة 72 من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي دون استشارة مع المهنيين، في سابقة لم تحصل منذ عقود، تم الإعلان عن البداية في تهييء مشروع قانون آخر حول معاقبة الأخبار الزائفة، مع العلم أن المادة 72 المرحلة إلى القانون الجنائي تتعلق أساسا بالأخبار الزائفة!