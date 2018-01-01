ياربي السلامة..جريمة قتل بشعة تهز كورنيش شاطئ عين الذياب بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن كورنيش شاطئ عين الذياب بالبيضاء، اهتز خلال الساعات الأولى من يومه الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شخص، أقدم على قتل شاب بطريقة بشعة بعد أن وجه له طعنة بواسطة

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن كورنيش شاطئ عين الذياب بالبيضاء، اهتز خلال الساعات الأولى من يومه الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شخص، أقدم على قتل شاب بطريقة بشعة بعد أن وجه له طعنة بواسطة سلاح أبيض.

وأوضح المصدر في كشفه عن تفاصيل هذه الجريمة أن شابين خلال نقاش حاد بينهما، قام أحدهما بتوجيه طعنة للآخر بواسطة سلاح أبيض على مستوى القلب، ليسقط أرضا غارقا في بحر من الدماء.

وأكد ذات المصدر أن الضحية المسمى ''مهدي'' والبالغ من العمر قيد حياته 23 سنة، والذي يقطن بالحي المحمدي، لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة بعد وصوله إلى مستشفى ابن رشد، مشيرا إلى أن الشرطة القضائية، فتحت تحقيقا وانتقلت إلى مسكن المعني بالأمر لكنها لم تعتقله نظرا لفراره إلى وجهة غير معلومة.