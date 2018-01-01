 ياربي السلامة..جريمة قتل بشعة تهز كورنيش شاطئ عين الذياب بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

انــفراد..خبر غير سار و صـــادم تلقاه مول الكاسكيطة داخل السجن | حوادث و حقوق

انــفراد..خبر غير سار و صـــادم تلقاه مول الكاسكيطة داخل السجن

مثير..شوفو الزهر كيداير: نجار ربح مليار سنتيم ومات | مجتمع

مثير..شوفو الزهر كيداير: نجار ربح مليار سنتيم ومات

ود البيجيديين.. سلاح بنشماش لضمان استمراره في المنصب الرفيع | بوليتيك

ود البيجيديين.. سلاح بنشماش لضمان استمراره في المنصب الرفيع

ضريبة الشاشة.. اغتيال الصحافة الإلكترونية | صحافة

''ضريبة الشاشة''.. اغتيال الصحافة الإلكترونية

ياربي السلامة..جريمة قتل بشعة تهز كورنيش شاطئ عين الذياب بالبيضاء | حوادث و حقوق

ياربي السلامة..جريمة قتل بشعة تهز كورنيش شاطئ عين الذياب بالبيضاء

إطلاق سراح جميع المحتجزين في فندق الريتز كارلتون من بينهم الأمير الوليد بن طلال | دولي

إطلاق سراح جميع المحتجزين في فندق الريتز كارلتون من بينهم الأمير الوليد بن طلال

بعد التساقطات الثلجية.. انهيار منزل على سيدة نائمة أدى إلى وفاتها نواحي ميدلت | مجتمع

بعد التساقطات الثلجية.. انهيار منزل على سيدة نائمة أدى إلى وفاتها نواحي ميدلت

عاجل و بالفيديو .. وكيل أعمال الرجاوي جواد اليميق ينفي كل الشائعات و يكشف حقيقة انتقاله إلى جنوى الإيطالي | بووز

عاجل و بالفيديو .. وكيل أعمال الرجاوي جواد اليميق ينفي كل الشائعات و يكشف حقيقة انتقاله إلى جنوى

هــــام للمغاربة..هذا هو تاريخ أول أيام رمضان | مجتمع

هــــام للمغاربة..هذا هو تاريخ أول أيام رمضان

إلى الوزراء الجدد.. تعينتو.. ونوضو تخدمو

ياربي السلامة..جريمة قتل بشعة تهز كورنيش شاطئ عين الذياب بالبيضاء

بتاريــخ : 30 يناير 2018 / 15:06 ياربي السلامة..جريمة قتل بشعة تهز كورنيش شاطئ عين الذياب بالبيضاء | حوادث و حقوق
ياربي السلامة..جريمة قتل بشعة تهز كورنيش شاطئ عين الذياب بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن كورنيش شاطئ عين الذياب بالبيضاء، اهتز خلال الساعات الأولى من يومه الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شخص، أقدم على قتل شاب بطريقة بشعة بعد أن وجه له طعنة بواسطة

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن كورنيش شاطئ عين الذياب بالبيضاء، اهتز خلال الساعات الأولى من يومه الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شخص، أقدم على قتل شاب بطريقة بشعة بعد أن وجه له طعنة بواسطة سلاح أبيض.

وأوضح المصدر في كشفه عن تفاصيل هذه الجريمة أن شابين خلال نقاش حاد بينهما، قام أحدهما بتوجيه طعنة للآخر بواسطة سلاح أبيض على مستوى القلب، ليسقط أرضا غارقا في بحر من الدماء.

وأكد ذات المصدر أن الضحية المسمى ''مهدي'' والبالغ من العمر قيد حياته 23 سنة، والذي يقطن بالحي المحمدي، لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة بعد وصوله إلى مستشفى ابن رشد، مشيرا إلى أن الشرطة القضائية، فتحت تحقيقا وانتقلت إلى مسكن المعني بالأمر لكنها لم تعتقله نظرا لفراره إلى وجهة غير معلومة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحي المحمدي الشرطة القضائية الضحية شاطئ عين الذياب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

انــفراد..خبر غير سار و صـــادم تلقاه مول الكاسكيطة داخل السجن | حوادث و حقوق

انــفراد..خبر غير سار و صـــادم تلقاه مول الكاسكيطة داخل السجن

خطير..بعد فتاة سلا اللي قتلات شفار: سيدة دهست بوليسي بمراكش | حوادث و حقوق

خطير..بعد فتاة سلا اللي قتلات شفار: سيدة دهست بوليسي بمراكش

فضيحة..ضبط مدير مؤسسة تعليمية مع متزوجة كيمارسو الجنس داخل سيارة بوزان | حوادث و حقوق

فضيحة..ضبط مدير مؤسسة تعليمية مع متزوجة كيمارسو الجنس داخل سيارة بوزان

عـــاجل..الشفار اللي قتلاتو طالبة جامعية بطوموبيلتها ولد كازا +تطورات جديدة | حوادث و حقوق

عـــاجل..الشفار اللي قتلاتو طالبة جامعية بطوموبيلتها ولد كازا +تطورات جديدة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..بكاء و حزن لحظات قبل تشييع جثمان الممثلة المغربية مامي..شوفو أشنو وقع قبل دفن جثمانها | بــووز
منذ 22 دقيقة

بالفيديو..بكاء و حزن لحظات قبل تشييع جثمان الممثلة المغربية ''مامي''..شوفو أشنو وقع قبل دفن جثمانها

بالفيديو..تفاصيل آخر أيام في حياة الممثلة الراحلة مــامي من قلب منزلها بالدارالبيضاء | بــووز

بالفيديو..تفاصيل آخر أيام في حياة الممثلة الراحلة ''مــامي'' من قلب منزلها بالدارالبيضاء

بالفيديو..سائقو طاكسيات الفنيدق يحتجون ..الخطافة قتلونا | خارج البلاطو

بالفيديو..سائقو طاكسيات الفنيدق يحتجون ..الخطافة قتلونا

بالفيديو..الوجه الآخر للمعاناة..أب فقير يبكي بألم الحكرة..عايش أنا وولادي فمقبرة لا حنين لا رحيم..للمساعدة | حالة خاصة

بالفيديو..الوجه الآخر للمعاناة..أب فقير يبكي بألم الحكرة..عايش أنا وولادي فمقبرة لا حنين لا رحيم..للمساعدة

﻿

آخر المستجدات

انــفراد..خبر غير سار و صـــادم تلقاه مول الكاسكيطة داخل السجن | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

انــفراد..خبر غير سار و صـــادم تلقاه مول الكاسكيطة داخل السجن

مثير..شوفو الزهر كيداير: نجار ربح مليار سنتيم ومات | مجتمع

مثير..شوفو الزهر كيداير: نجار ربح مليار سنتيم ومات

ود البيجيديين.. سلاح بنشماش لضمان استمراره في المنصب الرفيع | بوليتيك

ود البيجيديين.. سلاح بنشماش لضمان استمراره في المنصب الرفيع

ضريبة الشاشة.. اغتيال الصحافة الإلكترونية | صحافة

''ضريبة الشاشة''.. اغتيال الصحافة الإلكترونية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.