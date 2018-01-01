عاجل..عرض فيديو خطير خلال جلسة محاكمة الزفزافي و رفاقه والقضية فيها تنظيم الدولة الإسلامية+تفاصيل مثيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، والتي تجرى فصولها في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، عرفت عرض شريط فيدي

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، والتي تجرى فصولها في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، عرفت عرض شريط فيديو، ظهر خلاله شخص يحمل سلاحا ناريا وسلاحا أبيضا وهو يهدد السعودية ومكة المكرمة، ويعلن ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف اختصارا بـ "داعش".

وأكد الموفد أن القاضي "علي الطرشي"، أكد خلال عرض الفيديو، العثور عليه من طرف الضابطة القضائية بهاتف المعتقل "عبد الخير السناري"، مشيرا إلى أن النيابة العامة، ربطت بين الفيديو وتدوينة للمعتقل توجد على صفحته بالفيسبوك، كتب فيها: " الدفاع عن النفس والعرض حق مشروع يجب تشكيل لجان شعبية مزودة بالهراوات والعصي والأسلحة في كل أنحاء الحسيمة العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص والبادئ أظلم".

وأوضح الموفد أن المعتقل وخلال الاستماع له نفى علاقته بالفيديو أو الحساب الذي يتضمن التدوينة، مشيرا إلى أن النيابة العامة، أكدت بأن "عبد الخير الستاري" لم ينف التهم الموجهة له أمام الضابطة القضائية.

وأشار الموفد كذلك إلى أن النيابة العامة وبعد ربطها بين الفيديو والتدوينة، أكدت أن المعتقل المذكور لديه عقيدة عدائية وشخصية عنيفة لها ارتباط بمضمون الفيديو، ما جعل هيئة الدفاع تدخل على الخط، ما تسبب في وقوع ملاسنات حادة بينها وبين النيابة العامة.