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حضيو راسكم.. السجائر الإلكترونية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

بتاريــخ : 30 يناير 2018 / 13:21 حضيو راسكم.. السجائر الإلكترونية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان | مجتمع
حضيو راسكم.. السجائر الإلكترونية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان
أصبح دخان السجائر الإلكترونية يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب عن طريق الإضرار بالحمض النووي، وذلك حسب دراسة أجريت مؤخرا.

شوف تيفي

 أصبح دخان السجائر الإلكترونية يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب عن طريق الإضرار بالحمض النووي، وذلك حسب دراسة أجريت مؤخرا.

وحسب ما ذكرته صحيفة "التلغراف" البريطانية، فإن السجائر الإلكترونية تشكل خطرا كبيرا على صحة مستعمليها، ولا ينبغي الترويج لها على أساس أنها صحية وآمنة.

 وأَضافت المصادر ذاتها، أن الباحثين عثروا على طفرات في الحمض النووي والرئة وخلايا القلب عند حيوانات تعرضت للسجائر الإلكترونية لمدة تعادل 10 سنوات.

 وخلص الباحثون، بناء على هذه النتائج، إلى أن "خطر إصابة مدخني السجائر الإلكترونية بسرطان الرئة وأمراض القلب، أعلى وأقوى من غير المدخنين لهذا النوع من السجائر".

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حضيو راسكم.. السجائر الإلكترونية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان شوف تيفي أصبح دخان السجائر الإلكترونية يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب عن طريق الإضرار بالحمض النووي وذلك حسب دراسة أجريت مؤخرا. وحسب ما ذكرته صحيفة التلغراف البريطانية فإن السجائر الإلكترونية تشكل خطرا كبيرا على صحة مستعمليها ولا ينبغي الترويج لها على أساس أنها صحية وآمنة. وأَضافت المصادر ذاتها أن الباحثين عثروا على طفرات في الحمض النووي والرئة وخلايا القلب عند حيوانات تعرضت للسجائر الإلكترونية لمدة تعادل 10 سنوات. وخلص الباحثون بناء على هذه النتائج إلى أن خطر إصابة مدخني السجائر الإلكترونية بسرطان الرئة وأمراض القلب أعلى وأقوى من غير المدخنين لهذا النوع من السجائر. شوف تيفي السجائر الإلكترونية أضرار منوعات سرطان أمراض القلب

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